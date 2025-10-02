Pourquoi les médias sont obsédés par Kirk alors qu'Israël assassine un Premier ministre (MintPress News)

Pourquoi les médias sont obsédés par Kirk alors qu'Israël assassine un Premier ministre Article originel : Why The Media Obsesses Over Kirk While Israel Assassinates a Prime Minister MintPress News, 02.10.25

La nouvelle de l'assassinat de Charlie Kirk a fait la une des journaux et des chaînes d'information en continu, les politiciens se bousculant pour condamner cette attaque. Dans le même temps, les forces israéliennes ont discrètement assassiné le Premier ministre yéménite Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi. Cet assassinat d'un chef d'État étranger a à peine été mentionné dans la presse occidentale, traité presque comme une note de bas de page.



Pour comprendre pourquoi le Yémen se trouve dans le collimateur d'Israël, MintPress s'est entretenu avec Abdellatif Al Washali, journaliste indépendant à Sanaa. Il a décrit une nation sous le choc de la perte de son dirigeant, mais déterminée à aller de l'avant, et a déclaré que les Yéménites considèrent leur lutte comme liée à celle des Palestiniens.

La couverture médiatique de la mort de Kirk a éclipsé celle d'al-Rahawi de plusieurs ordres de grandeur. Ce n'est pas un hasard. Pendant des années, des médias comme MSNBC n'ont pas mentionné le Yémen, alors même que les Nations unies le qualifiaient de pire crise humanitaire au monde. Lorsque le Yémen apparaît dans les médias grand public, c'est généralement sous un angle sectaire, comme les « Houthis soutenus par l'Iran ». Cela a pour effet de délégitimer le mouvement et d'effacer l'action des Yéménites.

Depuis novembre 2023, le mouvement Ansar Allah du Yémen a imposé un blocus humanitaire de la mer Rouge, arrêtant les navires israéliens et alliés jusqu'à ce qu'Israël mette fin à sa guerre contre Gaza. Cette campagne s'est avérée d'une efficacité dévastatrice. Les revenus du port d'Eilat ont chuté de plus de 80 %, les géants du transport maritime ayant décidé de contourner l'Afrique.

L'un des premiers navires saisis était le Galaxy Leader, propriété du milliardaire israélien Abraham Ungar, un allié du Likoud. En s'attaquant à l'élite financière israélienne, le Yémen a fait ce qu'aucun gouvernement arabe n'avait osé faire. Il a contraint Tel-Aviv à payer un prix économique pour ses actions à Gaza.

Israël a répondu par une vague de bombardements. Des dizaines de civils ont été tués ces derniers jours, dont au moins 20 journalistes. L'assassinat d'al-Rahawi était le signe le plus clair que Israël cherche à décapiter les dirigeants yéménites.

Al Washali a déclaré à MintPress que ce meurtre « a profondément choqué les Yéménites », mais loin d'affaiblir le mouvement, il « a renforcé l'unité ». Même les factions qui étaient autrefois alignées sur la coalition saoudienne soutiennent désormais Ansar Allah, poussées par l'indignation suscitée par Gaza.

Contrairement à l'Arabie saoudite, à l'Égypte ou aux Émirats arabes unis, qui aident tous Israël à contourner le blocus, le Yémen a refusé de normaliser ses relations. Des millions de personnes défilent régulièrement en solidarité avec la Palestine, une manifestation à Sanaa ayant rassemblé plus d'un million de personnes.

Le black-out quasi total sur l'actualité du Yémen souligne pourquoi les médias indépendants sont essentiels. Depuis 14 ans, MintPress News défie l'empire et dénonce les crimes de guerre. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à une crise existentielle. Nous avons été bannis de PayPal, censurés par les géants de la technologie et privés de financement.