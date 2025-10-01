Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Pouvoir, pression et partenariat : le prochain chapitre nucléaire de l'Iran avec la Russie (The Cradle)

par SLT 1 Octobre 2025, 17:04 Iran Nucléaire Russie Articles de Sam La Touch

Signé quelques jours avant le rétablissement des sanctions de l'ONU, l'accord nucléaire entre la Russie et l'Iran, d'une valeur de 25 milliards de dollars, marque un alignement provocateur contre la pression occidentale, les petits réacteurs modulaires étant au cœur des ambitions énergétiques à long terme de Téhéran...Lire la suite

