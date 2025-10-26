Problème technique encore persistant sur le blog de SLT (suite)

Depuis mars 2025, nous avons un souci technique avec la publication de nos articles. Certains sont correctement publiés, d'autres sont publiés avec un message d'erreur signalant une erreur lors de la publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article". Dans ce dernier cas, il est impossible de renseigner la catégorie principale de l'article. Nous avions connu des problèmes similaires en novembre 2022 d'une durée de 4 mois pendant lesquels certains articles étaient retardés de diffusion sur le blog tandis que d'autres ne subissaient pas de délai de latence lors de leur publication. Nous avions aussi connu ce problème de juin à septembre 2020. Cette fois-ci certains articles publiés ne sont pas enregistrés correctement tandis que d'autres le sont pour des raisons inconnues. A ce jour, le service technique n'arrive toujours pas à fixer le problème. Voici quelques exemples.
---------------------------------------------------------------
Le 25.10.25 sur 10 articles publiés, 4 articles ont été publiés sans erreur d'enregistrement les 6 autres ont reçu la mention "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"
Voici les 4 articles normalement publiés sans problème d'enregistrement (voir capture d'écran ci-dessous) :
1.- Alassane Ouattara, l’homme de la France en Côte d’Ivoire. L’allié idéal de Paris (Afrique XXI)
2.- La voie vers la normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël menace de provoquer une rupture régionale (The Cradle)
3.- Alors qu'Israël bombardait Gaza, Amazon faisait affaire avec ses fabricants de bombes (The Intercept)
4.- Syrie. Le premier procès en France lié au génocide des Yazidis en Syrie s'ouvrira en mars (AFP)
Voici les 6 articles publiés avec la mention "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (pour la capture d'écran, voir ci-dessous) :
1.- Depuis un mois, Microsoft-Bing et ses vassaux Duckduckgo et Qwant nous fichent en tête de leurs résultats de recherche comme "site conspirationniste"
2.- Soudan du Sud : la situation sécuritaire s'empire, selon un rapport officiel (Africa News)
3.- Antibes : Le local de la CGT tagué de croix gammées et d’inscriptions antisémites, une plainte déposée (20 minutes)
4.- Israël : les députés ne veulent pas de commission d’enquête sur le 7 octobre (Blast)
5.- Kinshasa en passe de remporter la première manche dans sa bataille pour réguler le cobalt (AI)
6.- En Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara verrouille le scrutin présidentiel (Le Monde)
---------------------------------------------------------------