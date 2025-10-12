Qui suis-je ? Le matin je démissionne, le soir je considère que "ma mission est terminée" et 5 jours plus tard je rempile !

Réponse : Un moine-soldat.

Définition : "une personne qui combine les aspects d'être un moine, comme une profonde dévotion religieuse et un style de vie ascétique, avec le fait d'être un guerrier, formé pour s'engager dans un conflit violent"

Le lundi 06.10.25 le premier ministre Sébastien Lecornu a démissionné :

- Démission de Sébastien Lecornu | info.gouv.fr



- Démission de Sébastien Lecornu | info.gouv.fr Le lundi 06.10.25 au matin, il déclare (à 2'07'' sur la vidéo ci-dessous) au Jt de France 2 face à une présentatrice presqu'aphone :

- Présentatrice du JT : " Est-ce que vous serez encore à Matignon lundi ?"

- Lecornu : "Moi j'ai présenté ma démission lundi matin. On pourra peut-être aussi y revenir, je pense donc démontrer que je ne cours pas après le job dans la mesure où j'ai démissionné. J'ai accepté de faire 48 heures dans des conditions qui ne sont pas que faciles. J'ai un côté moine-soldat donc j'ai accepté évidemment la mission que le président m'a demandé. Ce soir je considère que ma mission est terminée".

"

L'interview de Sébastien Lecornu, Premier ministre démissionnaire, au JT de France 2 Le Premier ministre démissionnaire, qui a reçu les partis de gauche au dernier jour "d'ultimes négociations" pour tenter de trouver une issue à la crise politique, s'exprime dans le "20 Heures" de Léa Salamé.

-------------------------------------------------------

Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).

--------------------------------------------------------