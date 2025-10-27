Rassemblement pour la 60e commémoration de l’enlèvement et de la disparation de Mehdi Ben Barka
Survie, 27.10.25
L’Institut Mehdi Ben Barka - Mémoire Vivante et le SNES – FSU appellent à un rassemblement à sa mémoire sur le lieu de sa disparition, qui a eu lieu devant la brasserie Lipp à Paris, en pleine journée du 29 octobre 1965.
Appel rassemblement 29 octobre pour Mehdi Ben Barka Mehdi Ben Barka, auteur inconnu, Archives Nationales Néerlandaises (ANEFO), 1965, CC BY 1.0 29 octobre 1965 - 29 octobre 2025
60ème anniversaire de l’enlèvement et de la disparition de Mehdi Ben Barka
L’Institut Mehdi Ben Barka - Mémoire Vivante et le SNES – FSU appellent à un rassemblement à sa mémoire 60 ans après ….
- Pour le droit à la vérité et à la justice.
- Pour que cessent les raisons d’Etats.
- Pour faire échec à l’organisation de l’oubli et de l’impunité
Le mercredi 29 octobre 2025 à 18H00
Boulevard Saint-Germain face à la Brasserie LIPP
Métro : Saint-Germain-des-Prés ou Mabillon
Pour en savoir plus sur cette affaire :
➡️ "Dessine-moi ce que l’État français veut cacher", recension de la BD Ben Barka, la disparition dans Billets d’Afrique : https://survie.org/billets-d-afrique/2025/346-avril-2025/article/dessine-moi-ce-que-l-etat-francais-veut-cacher
COLLECTIF SECRET DEFENSE
L’affaire Ben Barka fait partie de celles portées par le collectif Secret Défense – un enjeu démocratique, dont Survie est membre. Celui-ci cherche à mettre en lumière des affaires criminelles et d’État non résolues, dans lesquelles l’État français, au lieu d’assumer ses responsabilités, use de manœuvres diverses pour entraver la recherche de la vérité par les familles, les chercheurs et pour empêcher que justice soit rendue aux victimes.