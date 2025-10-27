Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Rassemblement pour la 60e commémoration de l’enlèvement et de la disparation de Mehdi Ben Barka

par SLT 27 Octobre 2025, 19:09 Ben Barka Assassinat Françafrique France Colonialisme Néocolonialisme Maroc Articles de Sam La Touch

Survie, 27.10.25

Conférence de presse : OÙ EN EST L’ENQUÊTE SUR LES DEUX REPORTERS DE RFI ASSASSINÉS AU MALI ? Mercredi 29 octobre de 17h00 à 18h00 Maison des Journalistes 35 RUE CAUCHY
 
L’Institut Mehdi Ben Barka - Mémoire Vivante et le SNES – FSU appellent à un rassemblement à sa mémoire sur le lieu de sa disparition, qui a eu lieu devant la brasserie Lipp à Paris, en pleine journée du 29 octobre 1965.

Appel rassemblement 29 octobre pour Mehdi Ben Barka Mehdi Ben Barka, auteur inconnu, Archives Nationales Néerlandaises (ANEFO), 1965, CC BY 1.0 29 octobre 1965 - 29 octobre 2025

60ème anniversaire de l’enlèvement et de la disparition de Mehdi Ben Barka

L’Institut Mehdi Ben Barka - Mémoire Vivante et le SNES – FSU appellent à un rassemblement à sa mémoire 60 ans après ….

  • Pour le droit à la vérité et à la justice.
  • Pour que cessent les raisons d’Etats.
  • Pour faire échec à l’organisation de l’oubli et de l’impunité

Le mercredi 29 octobre 2025 à 18H00

Boulevard Saint-Germain face à la Brasserie LIPP

Métro : Saint-Germain-des-Prés ou Mabillon

Pour en savoir plus sur cette affaire :
➡️ "Dessine-moi ce que l’État français veut cacher", recension de la BD Ben Barka, la disparition dans Billets d’Afrique : https://survie.org/billets-d-afrique/2025/346-avril-2025/article/dessine-moi-ce-que-l-etat-francais-veut-cacher

 

COLLECTIF SECRET DEFENSE

L’affaire Ben Barka fait partie de celles portées par le collectif Secret Défense – un enjeu démocratique, dont Survie est membre. Celui-ci cherche à mettre en lumière des affaires criminelles et d’État non résolues, dans lesquelles l’État français, au lieu d’assumer ses responsabilités, use de manœuvres diverses pour entraver la recherche de la vérité par les familles, les chercheurs et pour empêcher que justice soit rendue aux victimes.

https://collectifsecretdefense.fr/

