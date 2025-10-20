Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Règle du tampon en caoutchouc : le parlement syrien est conçu pour obéir, pas pour représenter (The Cradle)

par SLT 20 Octobre 2025, 10:04 Syrie Elections HTS Chareh Djihadistes Al Nosra Articles de Sam La Touch

Règle du tampon en caoutchouc : le parlement syrien est conçu pour obéir, pas pour représenter
Article originel : Rubber-stamp rule: Syria’s parliament is built to obey, not represent
The Cradle, 20.10.25

 

Dépourvue d'opposition, de contrôle et de substance démocratique, la nouvelle « Assemblée du peuple » syrienne révèle une crise plus profonde du système politique du pays... Lire la suite

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 20.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

