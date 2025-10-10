Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Samantha Power a secrètement collaboré avec Israël pour renforcer le rôle de l'ONU, selon des courriels divulgués (The GrayZone)

par SLT 10 Octobre 2025, 17:08 Power Israël ONU Collaboration Colonialisme USA Palestine Articles de Sam La Touch

Samantha Power a secrètement collaboré avec Israël pour renforcer le rôle de l'ONU, selon des courriels divulgués
Article originel : Samantha Power secretly colluded with Israel to enhance UN role, leaked emails show
Par Wyatt Reed
The GrayZone, 09.10.25


À huis clos, la célèbre « interventionniste humanitaire » a réussi à faire pression pour que Israël soit inclus dans d'importants comités de l'ONU, même après que le Conseil des droits de l'homme l'ait accusé de cibler des civils à Gaza.
Les courriels divulgués révèlent également qu'Israël a fourni à Samantha Power un dossier douteux sur les armes chimiques syriennes alors qu'elle faisait pression pour un changement de régime à Damas....Lire la suite

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Les manifestations contre le génocide de Gaza se poursuivent dans le monde, le gouvernement Starmer attaque les manifestations sur les campus britanniques (WSWS)
Les manifestations contre le génocide de Gaza se poursuivent dans le monde, le gouvernement Starmer attaque les manifestations sur les campus britanniques (WSWS)
Le plan de Trump visant à priver les Palestiniens de tout droit de regard sur leur avenir (The Intercept)
Le plan de Trump visant à priver les Palestiniens de tout droit de regard sur leur avenir (The Intercept)
Marwan Barghouti, le « Mandela » palestinien que l’État hébreu refuse de libérer (OLJ)
Marwan Barghouti, le « Mandela » palestinien que l’État hébreu refuse de libérer (OLJ)
Notre journaliste a été kidnappé par Israël, la macronie se tait (Vidéo)
Notre journaliste a été kidnappé par Israël, la macronie se tait (Vidéo)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog