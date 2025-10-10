Samantha Power a secrètement collaboré avec Israël pour renforcer le rôle de l'ONU, selon des courriels divulgués (The GrayZone)

Samantha Power a secrètement collaboré avec Israël pour renforcer le rôle de l'ONU, selon des courriels divulgués

Article originel : Samantha Power secretly colluded with Israel to enhance UN role, leaked emails show

Par Wyatt Reed

The GrayZone, 09.10.25





À huis clos, la célèbre « interventionniste humanitaire » a réussi à faire pression pour que Israël soit inclus dans d'importants comités de l'ONU, même après que le Conseil des droits de l'homme l'ait accusé de cibler des civils à Gaza.

Les courriels divulgués révèlent également qu'Israël a fourni à Samantha Power un dossier douteux sur les armes chimiques syriennes alors qu'elle faisait pression pour un changement de régime à Damas....Lire la suite