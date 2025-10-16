Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Socialiste, propalestinien, et demain maire de New York ? (Le Monde diplomatique)

par SLT 16 Octobre 2025, 08:25 Mamdani New-York USA Elections Articles de Sam La Touch

Socialiste, propalestinien, et demain maire de New York ?
Par Alexander Zevin 
Le Monde diplomatique, 16.10.25

Alors que le président Donald Trump a lancé une chasse aux sorcières contre ses opposants, un musulman socialiste et propalestinien, évidemment traité d’antisémite par ses adversaires, pourrait être élu maire de la ville qui abrite Wall Street. New York est aussi la cité qui compte le plus grand nombre de Juifs au monde avec Tel-Aviv. Nombre d’entre eux voteront pour M. Zohran Mamdani le 4 novembre prochain... Lire la suite

Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"
