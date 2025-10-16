Socialiste, propalestinien, et demain maire de New York ? (Le Monde diplomatique)

Socialiste, propalestinien, et demain maire de New York ?

Par Alexander Zevin

Le Monde diplomatique, 16.10.25

Alors que le président Donald Trump a lancé une chasse aux sorcières contre ses opposants, un musulman socialiste et propalestinien, évidemment traité d’antisémite par ses adversaires, pourrait être élu maire de la ville qui abrite Wall Street. New York est aussi la cité qui compte le plus grand nombre de Juifs au monde avec Tel-Aviv. Nombre d’entre eux voteront pour M. Zohran Mamdani le 4 novembre prochain... Lire la suite