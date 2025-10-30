Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Soudan : alors que l'on craint des centaines de morts, l'OMS condamne le massacre perpétré par les FSR dans le seul hôpital d'El-Fasher (Firstpost)

par SLT 30 Octobre 2025, 11:19 Soudan FSR El-Fasher Crimes de guerre OMS ONU Guerre Articles de Sam La Touch

Article originel : Sudan: With hundreds feared dead, WHO condemns RSF’s massacre at El-Fasher’s only hospital
FirstPost, 30.10.25

-----------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 30.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 30.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

