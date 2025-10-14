Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Soudan : cinq raisons pour lesquelles les Émirats arabes unis sont obsédés par le Soudan (People's Dispatch)

par SLT 14 Octobre 2025, 04:49 Soudan EAU Emirafrique Néocolonialisme Guerre Libye Haftar FSR Collaboration Articles de Sam La Touch

Soudan : cinq raisons pour lesquelles les Émirats arabes unis sont obsédés par le Soudan
Article originel : Sudan: Five Reasons Why the UAE Is Fixated On Sudan
Par Mohammad Khansa
People's Dispatch 27.07.25

 

Les Émirats arabes unis ont joué un rôle important dans le paysage économique soudanais au cours de la dernière décennie, et semblent disposés à maintenir leur implication malgré le conflit en cours.

Le mois dernier, l'armée soudanaise a accusé le Libyen Khalifa Haftar d'avoir coordonné une attaque conjointe à la frontière avec les Forces de soutien rapide (FSR). Bien qu'il s'agisse de la première fois que la Libye est directement accusée d'être impliquée dans le conflit en cours au Soudan, cela s'ajoute aux preuves de plus en plus nombreuses de l'implication des Émirats arabes unis, principal soutien de Haftar, dans la guerre civile soudanaise.

Les Émirats arabes unis ont également été accusés de financer et d'armer les FSR, dirigées par Mohammad Hamdan Dagalo, également connu sous le nom de « Hemedti », et l'une des deux principales parties à la guerre civile soudanaise. Cela comprenait l'acheminement d'armes vers le groupe basé au Darfour sous le couvert d'opérations d'aide humanitaire aux Soudanais déplacés au Tchad...Lire la suite

