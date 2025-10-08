Soudan du Sud : les Émirats arabes unis arrêtent le commentateur politique sud-soudanais Samuel Peter Oyay (All Africa)

Soudan du Sud : les Émirats arabes unis arrêtent le commentateur politique sud-soudanais Samuel Peter Oyay

Article originel : South Sudan: UAE Arrests South Sudanese Political Commentator Samuel Peter Oyay

All Africa, 08.10.25





Le Comité pour la protection des journalistes demande aux autorités des Émirats arabes unis d'expliquer la détention du commentateur indépendant sud-soudanais Samuel Peter Oyay, qui a été arrêté à son domicile à Dubaï le 30 septembre, et de révéler immédiatement où il se trouve.

L'épouse de M. Oyay, Vivian Johnson, a déclaré au quotidien indépendant sud-soudanais Radio Tamazuj que six agents de sécurité se sont présentés à leur domicile à 1 heure du matin pour l'arrêter et ont fouillé les lieux pendant environ deux heures. Elle a déclaré qu'elle et leurs enfants avaient été enfermés dans une pièce, que son téléphone avait été confisqué et qu'aucune explication ne leur avait été fournie. Les autorités lui auraient simplement dit que M. Oyay serait détenu pendant cinq jours pour « enquête ».

« En arrêtant Samuel Peter Oyay sans explication, les autorités des Émirats arabes unis montrent une fois de plus que les commentateurs et les journalistes courent des risques énormes dans un pays où la liberté de la presse est sévèrement restreinte », a déclaré Sara Qudah, directrice régionale du CPJ. « Les Émirats arabes unis doivent le libérer immédiatement ou divulguer publiquement les raisons de son arrestation, révéler où il se trouve et clarifier les charges retenues contre lui. »...

