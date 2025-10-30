Sud de la Syrie : Israël redessine le Levant grâce à l'eau et au gaz (The Cradle)

Sud de la Syrie : Israël redessine le Levant grâce à l'eau et au gaz
Article originel : Southern Syria: Where Israel redraws the Levant through water and gasBehind
The Cradle, 30.10.25
Derrière l'offensive militaire israélienne dans le sud de la Syrie se cache une volonté de contrôler les ressources vitales de la région – l'eau et le gaz – et, par là même, son influence future... Lire la suite
-----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------