Syrie. Selon The New Arab, les forces US ont tué un chef djihadiste d'HTS actuellement au pouvoir pensant qu'il s'agissait d'un chef de l'Etat islamique

par SLT 22 Octobre 2025, 15:12 Syrie HTS Al-Badri USA EI Djihadiste Articles de Sam La Touch

Les forces dirigées par les États-Unis ont-elles tué la mauvaise personne lors d'une opération anti-EI à Dumayr, en Syrie ?
Article originel : Did US-led forces kill the wrong man in anti-IS operation in Syria's Dumayr?
The New Arab, 21.10.25

...Les forces spéciales étatsuniennes et les forces de sécurité syriennes ont pris pour cible Khaled Massoud Al-Badri, qu'elles soupçonnaient d'être un haut responsable de l'EI fournissant des renseignements au groupe extrémiste et facilitant les mouvements de ses forces, dans la ville d'Al-Dumayr, au nord-est de Damas.


Cependant, le site web Syria Weekly, citant quatre sources « bien placées », a rapporté que Massoud travaillait en fait pour la branche du renseignement de Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), le groupe rebelle islamiste qui a mené l'offensive qui a renversé l'ancien dictateur syrien Bachar al-Assad en décembre 2024....Lire la suite

