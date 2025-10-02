Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Taxer les milliardaires… et les déposséder des médias ! (Acrimed)

par SLT 2 Octobre 2025, 16:36 Médias Milliardaires Monnopole Capitalisme France Articles de Sam La Touch

Taxer les milliardaires… et les déposséder des médias ! (tract)
Acrimed, 02.10.25

Sale temps pour l’éditocratie ! Après avoir patiemment contribué, il y a plus d’un an, à faire oublier la victoire de la gauche aux élections législatives, les chefferies éditoriales ont vu tour à tour tomber leur « homme de consensus » (Le Monde), alias Michel Barnier, et leur « homme du compromis » (L’Express), alias François Bayrou. Qu’à cela ne tienne ! Avec la nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre, la presse reprend son souffle et télégraphie le discours des communicants, saluant « l’habileté et la rondeur » (Le Parisien) de ce « fin négociateur » (France Info), dont le CV passe au crible d’un journalisme politique impitoyable. « [Il] affiche de nombreuses qualités », analyse ainsi La Voix du Nord, avant d’entamer la liste : « capacités à gérer les crises » ; « talents éprouvés de négociateur parlementaire » ; « méthode préférant la subtilité à l’affrontement direct ». Etc. Journaliste… ou directeur RH ? Reste que parmi les plus vaillants gardiens de l’ordre, certains semblent perdre patience : « Les élus ne parviennent pas à imaginer des gouvernements fondés sur la négociation et le compromis », s’agace Le Monde, qui porte la voix d’un « cercle de la raison » inquiet, lassé de tant d’instabilité politique...Lire la suite

-------------------------------------------------------
