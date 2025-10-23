Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Thomas Sankara raconté par Thomas Borrel (Vidéo)

par SLT 23 Octobre 2025, 09:38 Sankara Françafrique Burkina Faso France Néocolonialisme Blaise Compaoré Changement de régime Assassinat François Mitterrand Articles de Sam La Touch

Le plan de Thomas Sankara pour libérer l'Afrique - Épisode 2 Ce second épisode de notre série sur la Françafrique, s'intéresse à la révolution au Burkina Faso menée par le Capitaine Thomas Sankara en 1983. Thomas Borrel co-directeur de l'ouvrage : "L'Empire qui ne veut pas mourir.

