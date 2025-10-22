Tout savoir sur la Françafrique (Vidéo)

Tout savoir sur la FRANÇAFRIQUE - Épisode 1 Dans ce premier épisode sur la Françafrique, Thomas Borrel co-directeur de l'ouvrage : L'Empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique ( Seuil 2021 ) nous retrace ce tournant de l'impérialisme français qui a dû s'adapter aux mouvements indépendantistes africains.

