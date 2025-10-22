Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Tout savoir sur la Françafrique (Vidéo)

par SLT 22 Octobre 2025, 15:25 Françafrique Néocolonialisme Impérialisme Racisme Colonialisme France Histoire Articles de Sam La Touch

Tout savoir sur la FRANÇAFRIQUE - Épisode 1 Dans ce premier épisode sur la Françafrique, Thomas Borrel co-directeur de l'ouvrage : L'Empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique ( Seuil 2021 ) nous retrace ce tournant de l'impérialisme français qui a dû s'adapter aux mouvements indépendantistes africains.

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 22.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 22.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Une élection présidentielle sous contrôle le 25 octobre. En Côte d’Ivoire, la « Françafrique » sévit encore (Le Monde diplomatique)
Les complots de la DGSE en Afrique : Felix Moumié, Dulcie September... (Vidéo)
Madagascar : Parachute françafricain (BdA)
Laurent Gbagbo, le grand absent de la campagne présidentielle ivoirienne (Mondafrique)

