Trump dispose d'un « moyen de pression » pour mettre fin aux massacres au Soudan, comme le révèlent des images satellites montrant des morts massives selon des chercheurs de Yale (Fox News)

par SLT 30 Octobre 2025, 11:16 Soudan USA EAU Trump Guerre El-Fasher Articles de Sam La Touch

Trump dispose d'un « moyen de pression » pour mettre fin aux massacres au Soudan, comme le révèlent des images satellites montrant des morts massives selon des chercheurs de Yale
Article originel : Trump has 'leverage' to stop Sudan killings as satellite images reveal mass deaths: Yale researchers
Fox News, 30.10.25

-----------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 30.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 30.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

