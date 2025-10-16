Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Trump invente une histoire de combat au corps à corps entre des soldats et des enfants gangsters à Washington (The Intercept)

par SLT 16 Octobre 2025, 07:34 Garde nationale Etat policier Trump Fae news USA Articles de Sam La Touch

Trump invente une histoire de combat au corps à corps entre des soldats et des enfants gangsters à Washington.
Article originel : Trump Fabricates Story of Hand-to-Hand Combat Between Troops and Child Gangsters in D.C.
Par Nick Turse
The Intercept, 16.10.25

 

L'affirmation de Trump selon laquelle des membres de la Garde nationale auraient battu des enfants membres de gangs dans les rues de Washington a été contestée, même par l'armée... Lire la suite

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 16.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 16.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

