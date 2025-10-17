Trump menace « d'aller tuer » les membres du Hamas

AFP, 17.10.25 Donald Trump a menacé jeudi « d'aller tuer » les membres du Hamas s'ils « n'arrêtaient pas de tuer des gens » à Gaza, après avoir dit mardi que les exécutions sommaires menées par le mouvement islamiste palestinien ne le « dérangeaient pas ».... Lire la suite

