Trump se vante à la Knesset des armes qu'il a donnés à Netanyahu lors de la guerre génocidaire israélienne à Gaza [Vidéo]

par SLT 13 Octobre 2025, 18:55 Génocide Trump Netanyahu Collaboration Israël USA Armes Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Ce lundi matin 13.10.25, Trump est intervenu au parlement israélien. Il s'est vanté des armes étatsuniennes transmises à Israël lors de la guerre génocidaire menée par Israël à Gaza :

"Nous faisons les meilleures armes au monde. Nous en avons beaucoup et nous en avons donnés beaucoup à Israël à vrai dire. Bibi m'a appelé tellement de fois. Il me disait peux tu me trouver cette arme ou cette autre. Certaines je n'en avais même pas entendu parler mais je les ai fabriqués et Bibi tu les as manifestement très bien utilisés. Tellement qu'Israël est devenu fort ce qui a finalement conduit à la paix."

Le Herald Tribune présente ces propos trumpiens comme relevant de la blague. Une blague avec une base réelle qui pose quand même la question de la collaboration étatsunienne dans la guerre génocidaire israélienne en Palestine.

Trump Jokes: 'Bibi Called Me So Many Times for Weapons He'd Never Heard Of!'

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 13.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 13.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

