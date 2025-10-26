Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Un groupe britannique de défense des droits humains demande la poursuite judiciaire de citoyens servant dans l'armée israélienne (The Cradle)

par SLT 26 Octobre 2025, 10:28 Génocide Armée israélienne Grande-Bretagne Israël Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Un groupe britannique de défense des droits humains demande la poursuite judiciaire de citoyens servant dans l'armée israélienne
Article originel : British rights group seeks prosecution of citizens serving in Israeli army
The Cradle, 26.10.25

 

Une vague croissante d'affaires relevant de la compétence universelle vise des personnes impliquées dans le génocide perpétré par Israël à Gaza...Lire la suite

-----------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 26.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 26.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Gaza, deux semaines après le « cessez-le-feu » : meurtres incessants, restrictions humanitaires, famine (Drop Site News)
Gaza, deux semaines après le « cessez-le-feu » : meurtres incessants, restrictions humanitaires, famine (Drop Site News)
Comment les Émirats arabes unis tentent de contrôler le discours sur le génocide au Soudan (Analyst News)
Comment les Émirats arabes unis tentent de contrôler le discours sur le génocide au Soudan (Analyst News)
Alors qu'Israël bombardait Gaza, Amazon faisait affaire avec ses fabricants de bombes (The Intercept)
Alors qu'Israël bombardait Gaza, Amazon faisait affaire avec ses fabricants de bombes (The Intercept)
Syrie. Le premier procès en France lié au génocide des Yazidis en Syrie s'ouvrira en mars (AFP)
Syrie. Le premier procès en France lié au génocide des Yazidis en Syrie s'ouvrira en mars (AFP)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog