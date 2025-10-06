Un journaliste révèle que le Mossad était « en contact depuis le tout début » avec les tueurs du Premier ministre italien (The GrayZone)

Un journaliste révèle que le Mossad était « en contact depuis le tout début » avec les tueurs du Premier ministre italien

Article originel : Mossad ‘in contact from very beginning’ with killers of Italian PM, reporter reveals

Par Kit Klarenberg and Wyatt Reed

The GrayZone, 04.10.25

Un journaliste itinérant qui a couvert l'actualité des principaux hommes politiques italiens explique à The Grayzone comment son pays a été réduit à un « porte-avions » conjoint étatsuno-israélien, et soulève des questions troublantes sur le rôle d'Israël dans l'assassinat de l'ancien Premier ministre Aldo Moro.

Pendant des années, le Mossad israélien a surveillé et influencé secrètement une faction communiste violente qui a procédé à l'enlèvement et au meurtre, le 16 mars 1978, de l'homme d'État italien Aldo Moro, comme l'a documenté le journaliste d'investigation chevronné Eric Salerno. Ayant travaillé en étroite collaboration avec plusieurs chefs d'État italiens au cours de ses 30 ans de carrière en tant que correspondant, Salerno a publié en 2010 un livre révélant leurs relations secrètes avec les services de renseignement israéliens, intitulé Mossad Base Italy. Le journaliste a déclaré à The Grayzone que Moro, qui était sans doute le dirigeant le plus important d'Italie, était devenu une épine dans le pied des forces puissantes qui cherchaient à maintenir son pays fermement ancré dans le bloc pro-occidental. Salerno estime que la politique étrangère à long terme de l'Italie aurait évolué différemment si Moro avait survécu, ajoutant « c'est ce dont ils avaient peur aux États-Unis ». Moro a été kidnappé en 1978 par les Brigate Rosse, une faction radicale des Brigades rouges, lors d'une opération audacieuse et très professionnelle menée en plein jour, qui a coûté la vie à ses cinq gardes du corps. Il a été exécuté deux mois plus tard. Cette affaire, qui n'a toujours pas été résolue, a choqué la nation et reste un chapitre profondément troublant de la période d'intrigues des services secrets et de terrorisme politique connue des Italiens sous le nom d'« années de plomb ».

Pour certaines des sources les plus bien informées d'Italie, ces crimes présentaient de fortes similitudes avec ceux de l'opération Gladio, une opération secrète dans le cadre de laquelle la CIA, le MI6 et l'OTAN ont formé et dirigé une armée fantôme d'unités paramilitaires fascistes à travers l'Europe, qui ont mené des attaques terroristes sous faux pavillon, des vols et des assassinats visant à neutraliser la gauche socialiste.

Interview w/ Vincenzo Vinciguerra, Italian Operation Gladio False Flag Terrorist / Entretien avec Vincenzo Vinciguerra, terroriste italien de l'opération Gladio sous faux drapeau : « Quand on était de droite, on n'était pas censé attaquer l'État ou ses représentants. On était censé attaquer des civils, des femmes, des enfants, des innocents qui n'avaient rien à voir avec la politique. Pour une raison simple : forcer le public italien à se tourner vers l'État, vers le régime, et à demander plus de sécurité.

Moro, qui appartenait à l'aile progressiste du Parti démocrate-chrétien et avait occupé le poste de Premier ministre pendant cinq mandats, menaçait de bouleverser l'ordre traditionnel de l'après-guerre en Italie en forgeant un « compromesso storico » (compromis historique) avec le Parti communiste italien. « C'était quelque chose qui effrayait probablement une partie de la classe politique italienne, même au sein de son propre parti », note Salerno.

Si cette partie de l'histoire de Moro est bien connue des Italiens, Salerno a documenté un aspect moins connu de son héritage : son accord avec les groupes de résistance palestiniens, probablement négocié par le président libyen Mouammar Kadhafi, qui permettait à l'OLP et à d'autres organisations de faire passer clandestinement des armes et de voyager librement à travers l'Italie en échange de l'épargnement du pays lui-même par les attentats terroristes. Cet accord, que les chercheurs considèrent comme un « processus dynamique » en constante évolution, est devenu connu sous le nom de « Lodo Moro ».

On pense généralement que ce pacte a été conclu en 1973, pendant le mandat de Moro en tant que ministre des Affaires étrangères, lorsque l'Italie a secrètement libéré un groupe de combattants palestiniens qui cherchaient à attaquer un avion appartenant à la compagnie aérienne israélienne El Al alors qu'il décollait de l'aéroport de Rome-Fiumicino. Il a été motivé en grande partie par le désir de l'Italie de conserver une certaine indépendance vis-à-vis du bloc occidental dirigé par les États-Unis, qui était visé par un embargo pétrolier en représailles au soutien apporté par Washington à Israël lors de la guerre israélo-arabe de 1973. Bien que Salerno se soit abstenu d'affirmer que le Mossad avait directement ordonné l'enlèvement et l'exécution de Moro, il a déclaré à The Grayzone : « Je pense que leur idée était : « Nous allons voir ce qui se passe, et si c'est nécessaire, et si nous pensons que c'est le bon moment, nous pouvons aider d'une manière ou d'une autre » ». Pendant plus d'une décennie, l'accord Lodo Moro a protégé l'Italie de la violence qui sévissait dans d'autres pays de la Méditerranée. Ces complots sont devenus de plus en plus courants dans la région après la guerre des Six Jours de 1967 entre Israël et une coalition d'États arabes comprenant l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. Mais ce n'était qu'une question de temps avant que la violence ne consume également la vie de Moro.

Le Premier ministre italien Aldo Moro capturé par les Brigades rouges, 1978

Mossad Base Italy Le livre de Salerno, Mossad Base Italy, est peut-être la chronique la plus complète des relations étroites et continues entre les services secrets israéliens et les dirigeants politiques italiens. Publié en 2010, cet ouvrage reste presque totalement inconnu dans le monde anglophone. Son auteur montre comment l'alliance secrète entre Israël et l'Italie est antérieure à la création d'Israël en mai 1948, Rome apportant un soutien clandestin à des milices sionistes telles que la Haganah. Des personnes affiliées à Benito Mussolini et des néofascistes au sein de l'appareil sécuritaire italien d'après-guerre leur ont fourni des armes et une formation afin d'écraser la résistance palestinienne et de soutenir leur campagne de nettoyage ethnique. « Les Israéliens ne voulaient pas que Rome devienne un satellite de l'Union soviétique, et les États-Unis partageaient cette position. Le pays était essentiellement la ligne de front de l'Occident contre le bloc de l'Est », a expliqué Salerno à The Grayzone. « L'Italie était limitrophe de la Yougoslavie, n'était pas loin des pays du Pacte de Varsovie, et le soutien au communisme et à l'Union soviétique était fort au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'était aussi une sorte de porte-avions en Méditerranée, où les gens pouvaient atterrir avant de partir vers d'autres destinations. » Avec près de 8 000 km de côtes et seulement 145 km séparant l'île de Sicile de la Tunisie, l'Italie a souvent été décrite comme le « gardien » de la mer Méditerranée.

Salerno conclut que toutes les administrations italiennes depuis la Seconde Guerre mondiale ont secrètement aidé le Mossad et les services de renseignement militaires israéliens. Dans une critique de son livre, Yossi Melman, correspondant chevronné du journal Haaretz spécialisé dans les questions de renseignement, note : « Les agents secrets israéliens confirment que les services de renseignement italiens sont parmi les plus favorables au monde envers leurs homologues israéliens. » Salerno soutient de manière convaincante que le Mossad et l'armée de l'air israélienne sont en fait « nés à Rome » et révèle que Tel-Aviv a confié aux services de renseignement italiens la conduite de « missions extrêmement confidentielles » en son nom. Il est frappant de constater que son livre n'a jamais été traduit en anglais. Le journaliste attribue le parti pris pro-israélien constant des services de renseignement italiens à une combinaison d'opportunisme politique et de culpabilité collective persistante liée à la complicité de Rome dans les crimes commis contre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis lors, les gouvernements italiens ont largement « estimé... qu'ils devaient aider les Juifs parce que ceux-ci avaient souffert sous le régime précédent ».

« Preuves objectives » : le Mossad a abattu un avion de ligne italien La dynamique traditionnelle entre Rome et Tel-Aviv a été remise en question par l'émergence des gouvernements du Parti démocrate-chrétien italien, dont celui de Moro. En l'espace de quelques mois, Israël a commencé à répondre à cette défiance par des actes de sabotage apparents en Italie, selon diverses personnalités bien informées. À la fin de l'année 1973, cinq membres du groupe militant palestinien Septembre noir ont été arrêtés grâce à une information fournie par le Mossad, qui affirmait qu'ils se préparaient à abattre un avion de ligne israélien à l'aide de missiles sol-air dans le plus grand aéroport de Rome. Cependant, Moro a fait en sorte qu'ils soient libérés un mois plus tard, puis transportés en Libye. Les membres de Septembre noir ont d'abord été transportés à Malte à bord d'un avion de transport italien connu sous le nom d'Argo 16, qui était régulièrement utilisé pour acheminer les agents de l'opération Gladio vers une base d'entraînement secrète en Sardaigne et livrer des armes de la CIA/MI6 à des dépôts secrets disséminés dans tout le pays. Lorsque le Mossad a observé les Palestiniens là-bas et s'est rendu compte qu'ils avaient été libérés, il est devenu « très agacé », selon Ambrogio Viviani, alors chef du contre-espionnage à Rome. Le 23 novembre 1973, l'Argo 16 s'est écrasé peu après son décollage de l'aéroport de Venise, tuant tout l'équipage chevronné.

Une première enquête a conclu que la tragédie était un accident, mais l'affaire a été rouverte par le parquet de Venise en 1986. Cette enquête a également échoué, lorsque les responsables de la sécurité et des services de renseignement ont refusé de témoigner et ont commencé à dissimuler des preuves. Cependant, le juge chargé de l'affaire, Carlo Mastelloni, a déclaré à Salerno qu'il ne faisait aucun doute, sur la base de « preuves objectives », que le crash de l'avion était l'œuvre d'Israël. « Tout cela est lié au célèbre « accord Moro », a affirmé Mastelloni. Le sabotage de l'Argo 16 n'était pas seulement une « représaille » pour la libération des Palestiniens arrêtés, mais aussi un « avertissement » concernant les « concessions » de l'Italie aux « ennemis de Tel Aviv », a-t-il déclaré. Pourtant, Lodo Moro a continué à tenir bon malgré la menace implicite de violence, ce qui soulève la question de savoir si le Mossad a ressenti le besoin de faire monter les enchères.





« Le Mossad a décidé de transférer le conflit au Moyen-Orient vers l'Italie » L'Argo 16 n'a pas été le seul incident mortel survenu pendant les années de plomb en Italie qui semblait porter la marque du Mossad. Lorsqu'une grenade a été lancée sur le quartier général de la police de Milan en mai 1973, tuant quatre civils et en blessant 45, le coupable s'est présenté comme un anarchiste après son arrestation immédiate. Cependant, les enquêtes qui ont suivi ont révélé que l'auteur, Gianfranco Bertoli, était un informateur de longue date des services de renseignement militaires italiens, ainsi qu'un membre de nombreuses organisations néofascistes, dont l'Ordine Nuovo (Nouvel Ordre), lié au Gladio.

Bertoli avait passé les deux années précédant l'attentat à résider par intermittence au kibboutz Karmiya en Israël, où il accueillait fréquemment des représentants de la faction d'extrême droite française Jeune Révolution, tout en restant en contact avec les services secrets français. De tels incidents poussent Salerno à se demander : « Le Mossad faisait-il partie de la stratégie de la tension ? » C'est précisément la conclusion à laquelle est parvenu Ferdinando Imposimato, un magistrat italien qui a supervisé les premiers procès des membres des Brigades rouges pour le meurtre de Moro. « Il faut reconnaître que les services secrets israéliens avaient une connaissance parfaite du phénomène subversif italien dès ses débuts, s'y engageant avec un soutien idéologique et matériel constant », a noté Imposimato en 1983. « Le Mossad avait décidé de transférer le conflit du Moyen-Orient en Italie », a-t-il conclu, « dans le but de déstabiliser la situation politique et sociale ». L'objectif d'Israël était « d'amener les États-Unis à considérer Israël comme le seul allié de référence en Méditerranée et d'obtenir ainsi un soutien politique et militaire accru », a-t-il déclaré.

Lors de son témoignage en mars 1999 devant une commission d'enquête parlementaire sur le terrorisme en Italie, Alberto Franceschini, membre des Brigades rouges, a révélé que le groupe avait été approché par le Mossad par l'intermédiaire d'un intermédiaire après l'enlèvement par les Brigades rouges d'un magistrat nommé Mario Sossi en avril 1974. Selon Franceschini, le Mossad avait fait une proposition « troublante » pour financer son groupe, affirmant qu'Israël ne cherchait pas à contrôler les Brigades rouges, mais seulement à s'assurer que le groupe continue à fonctionner :

« Nous ne voulons pas vous dire ce que vous devez faire. Autrement dit, ce que vous faites nous convient. Ce qui nous importe, c'est que vous existiez. Le simple fait que vous existiez, quoi que vous fassiez, nous convient. » Décrivant « les motivations politiques » de la position du Mossad, Franceschini a noté : « du point de vue des relations américaines... plus l'Italie était déstabilisée, plus elle devenait peu fiable, et plus Israël devenait un pays fiable pour toutes les politiques méditerranéennes » du point de vue de Washington. Dans ses dernières années, Franceschini a révélé qu'Israël « avait offert des armes et de l'aide » aux Brigades rouges, déclarant : « leur objectif déclaré était de déstabiliser l'Italie ». Comme l'a noté Salerno à The Grayzone, « dans l'une de ses dernières interviews », Franceschini « a confirmé à mon collègue du Corriere della Serra que le Mossad avait été en contact dès le début avec les Brigades rouges », interactions qui, souligne le correspondant, étaient « tout à fait normales dans la manière dont le Mossad agissait avec toutes sortes d'organisations, appelons-les subversives, dans toute l'Europe ». L'idée d'une possible implication israélienne dans l'élaboration du complot contre Moro — ou dans l'entrave aux efforts visant à le résoudre pacifiquement — est renforcée par les déclarations d'un certain nombre de personnalités politiques italiennes influentes, qui indiquent également qu'Israël a à la fois « cofinancé » et « influencé » le groupe qui a revendiqué l'assassinat de Moro. Ces révélations ont jusqu'à présent été universellement ignorées par les grands médias anglophones.

En juillet 1998, Giuseppe De Gori, un avocat qui a représenté le parti démocrate-chrétien de Moro dans de nombreux procès liés à cette affaire, a déclaré devant une commission parlementaire sur le terrorisme que le Mossad « avait toujours contrôlé » les Brigades rouges, sans infiltrer officiellement le groupe. Il a rapporté comment, en 1973, un major et un colonel du Mossad « se sont présentés » au groupe, dénonçant les infiltrés dans leurs rangs et leur offrant « des armes et tout ce qu'ils voulaient, à condition qu'ils poursuivent une politique différente ». Bien que les Brigades rouges aient refusé, « à partir de ce moment-là, il était clair que le Mossad » surveillait de près la faction militante. De Gori a témoigné que les services de renseignement israéliens « détestaient » Moro, qu'ils considéraient comme « antisioniste », et ont commencé à tirer parti de leur capacité à « faire passer » des informations aux Brigades rouges, ce qui pouvait influencer leurs actions. Comme l'a expliqué l'avocat, le Mossad n'avait « pas besoin » d'infiltrer directement les Brigades rouges. De Gori a laissé entendre que la décision du groupe de tuer Moro après près de deux mois de captivité résultait d'une telle intervention indirecte d'Israël. Alors que les responsables du gouvernement italien refusaient toute négociation avec ses ravisseurs, lors d'une réunion privée le 8 mai 1978, certains membres du Parti démocrate-chrétien ont proposé de négocier de manière indépendante un accord pour obtenir la libération de Moro.

« Moro a été tué immédiatement après, donc quelqu'un devait être présent pour rapporter cette nouvelle », a témoigné De Gori. En 2002, l'avocat a déclaré à l'auteur Philip Willan que le Mossad avait fait de l'exécution de Moro un fait accompli en faisant appel aux services d'un faussaire expérimenté pour fabriquer une lettre des Brigades rouges adressée aux autorités à la mi-avril 1978. Le communiqué affirmait que l'homme d'État était déjà mort. « Après cela... Moro ne pouvait plus être sauvé », a expliqué De Gori.





Les négociations avec la résistance palestinienne font de Moro une cible De Gori n'est pas la seule source bien placée à accuser le Mossad de la mort de Moro. En mai 2007, Giovanni Galloni, ancien vice-président du Conseil supérieur de la magistrature italienne, a déclaré sans ambages que « tous les participants » à l'enlèvement du Premier ministre n'étaient pas membres des Brigades rouges. Cette conclusion a été motivée par le fait que les gardes du corps de Moro avaient été exécutés avec « seulement deux armes, utilisées par des hommes exceptionnellement expérimentés ». En plus de n'avoir jamais été identifiés, ces assassins ont fait preuve d'une expertise en matière de tir qu'aucun membre connu des Brigades rouges ne semblait posséder.

Galloni a fortement insinué que les assassins avaient été engagés par Washington et/ou Tel Aviv. Il a révélé que « quelques mois avant sa capture », Moro lui avait confié qu'il était « inquiet » que les « services secrets étatsuniens et israéliens aient infiltré les Brigades rouges ». Moro en a fait part à l'ambassadeur étatsunien en Italie, ce qui a suscité un « démenti ambigu » de la part du département d'État, selon lequel Washington avait toujours dit aux services secrets italiens « tout ce que nous savons ». Galloni a demandé : « Quels services secrets ? Les vrais, ou ceux qui étaient entre leurs mains ? » Il faisait clairement référence au réseau parallèle d'espionnage et de terrorisme anglo-américain à Rome, connu sous le nom d'opération Gladio. D'autres preuves du rôle joué par Israël dans l'assassinat de Moro peuvent être trouvées dans le témoignage livré en juin 2017 devant une commission parlementaire italienne par un ancien magistrat nommé Luigi Carli, qui avait été étroitement impliqué dans l'enquête initiale. Passé inaperçu dans le monde anglophone et non mentionné dans les rapports officiels de la commission, Carli affirmait que les Brigades rouges avaient été « cofinancées » par le Mossad.

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi Israël subventionnerait une faction communiste armée en Italie, Carli a déclaré que « plusieurs » anciens collaborateurs des Brigades rouges lui avaient dit que le Mossad avait accepté de « prendre en charge le cofinancement des Brigades rouges », propositions qu'il jugeait « étranges ». Ils ont toutefois expliqué que toute action qui aboutirait à « affaiblir ou contribuer à affaiblir la situation interne de l'Italie » « renforcerait le prestige et l'autorité d'Israël » en Méditerranée, a témoigné Carli. Des entretiens très instructifs avec l'ancien président italien Francesco Cossiga, publiés par le Bulletin of Italian Politics à la suite de son décès en août 2010, ont apporté un éclairage supplémentaire sur les motivations du Mossad pour assassiner Moro et pour cibler Rome avec des attentats à la bombe sous faux pavillon faisant de nombreuses victimes. Cossiga a été le premier homme politique italien à reconnaître l'existence du Lodo Moro. Il a déclaré que les États-Unis étaient « bien sûr » au courant de cet accord, alors que lui-même et une grande partie de la classe politique italienne en ignoraient tout.

Cossiga a rappelé que, alors qu'il était Premier ministre en novembre 1979, la police d'une ville côtière avait intercepté un camion transportant un missile sol-air. Il avait ensuite reçu un télégramme du chef du Front populaire de libération de la Palestine, George Habbash, qui reconnaissait la propriété du missile et assurait au Premier ministre italien qu'il n'était pas destiné à être utilisé en Italie. Habbash avait alors exigé la restitution de l'arme et demandé la libération du chauffeur. Habbash avait averti que tout refus de se conformer à cette demande constituerait une violation de l'« accord » conclu entre le FPLP et Rome. « Personne n'a pu m'expliquer ce que cela signifiait », a insisté Cossiga. Ce n'est que « plusieurs années plus tard » qu'il a pris connaissance de l'accord Lodo Moro. Au moment des interviews de Cossiga, l'État italien a rouvert l'enquête sur l'attentat à la bombe perpétré en août 1980 à la gare centrale de Bologne, qui a fait 85 morts et plus de 200 blessés. L'enquête a abouti à la condamnation par contumace des membres du groupe néofasciste Nuclei Armati Rivoluzionari, lié à Gladio. Plusieurs suspects principaux, dont un agent confirmé du MI6 nommé Robert Fiore, se sont enfuis à Londres, où la Grande-Bretagne a refusé de les extrader. Le Bulletin of Italian Politics a identifié la saisie des missiles et l'existence même du Lodo Moro comme des éléments clés de la nouvelle enquête.

L'enquête a notamment cherché à déterminer si l'attentat de Bologne avait été « perpétré par les États-Unis ou Israël afin de punir l'Italie pour sa position pro-arabe ». Après avoir longtemps déploré que Rome « n'ait jamais vraiment eu la possibilité de mener sa propre politique étrangère » en raison de sa soumission aux intérêts étatsuniens, Cossiga a reconnu que l'Italie « poursuivait un programme national » au Moyen-Orient et « prenait certaines libertés vis-à-vis du monde arabe et d'Israël ». « Les gens oublient » que les démocrates-chrétiens ont « toujours été un parti pro-arabe », a déclaré Cossiga, en citant spécifiquement Moro et son associé Giulio Andreotti, un autre ancien chef d'État italien qui a révélé au grand jour l'opération Gladio en octobre 1990. Cossiga a affirmé qu'« Andreotti a toujours cru – même s'il ne l'a jamais dit » que les États-Unis lui avaient causé des « problèmes judiciaires » en raison de ses sympathies arabes. Bien que Salerno conteste la caractérisation d'Andreotti comme « pro-arabe », le décrivant plutôt comme « pro-droits des Arabes », il a déclaré à The Grayzone que le dirigeant italien de longue date lui avait un jour déclaré personnellement : « Si j'étais né à Gaza, je serais un terroriste. »

Le comité de sauvetage de Moro voué à l'échec Tout au long des 55 jours de captivité de Moro par les Brigades rouges, les responsables italiens ont déclaré que « l'État ne devait pas céder » aux « exigences des terroristes », indiquant clairement que le gouvernement italien ne négocierait pas avec les Brigades rouges et ne libérerait aucun de ses membres emprisonnés en échange du Premier ministre. L'ancien Premier ministre italien a ensuite été jeté dans le coffre d'une voiture, abattu de dix balles et abandonné dans le véhicule dans le centre de Rome afin que les autorités le trouvent. Aujourd'hui, de nombreux Italiens considèrent l'approche inflexible de Rome avec une profonde méfiance, compte tenu de la volonté du gouvernement de négocier avec les terroristes avant et après le meurtre de Moro. Le magistrat Mario Sossi, dont l'enlèvement par les Brigades rouges aurait incité le Mossad à approcher le groupe, a été libéré en 1974 après un mois de captivité en échange de certains membres emprisonnés de la faction radicale. Lorsque les Brigades rouges ont enlevé le politicien démocrate-chrétien Ciro Cirillo en avril 1981, les autorités italiennes ont négocié directement avec ses ravisseurs, payant une rançon pour sa libération. En décembre de la même année, lorsque les Brigades rouges ont enlevé le général étatsunien James Dozier, celui-ci a été « localisé et libéré lors d'un raid éclair » mené par une force opérationnelle conjointe étatsuno-italienne.

Dans une interview accordée en 2024, l'ancien général italien Roberto Jucci a comparé le traitement réservé à Dozier à celui réservé à Moro. « L'un d'eux, ils voulaient le libérer ; j'ai des doutes quant à l'autre », a-t-il déclaré. Jucci était l'un des rares Italiens à être en mesure de juger, ayant été chargé de former une équipe de forces spéciales dans une base en Toscane, qui était ostensiblement destinée à secourir le Premier ministre enlevé. Aujourd'hui, il pense que « le véritable objectif était de m'écarter » et de s'assurer que Moro ne soit jamais retrouvé. Aucun raid n'a été mené pendant ses 55 jours de captivité. Jucci a déclaré à La Repubblica que le comité officiel chargé de sauver Moro était « conseillé par un homme envoyé par les États-Unis » et « composé en grande partie » de représentants de la loge maçonnique fasciste P2, affiliée à Gladio. Ces individus « voulaient que les choses se passent différemment de ce que demandaient toutes les personnes honnêtes » et souhaitaient que Moro « soit détruit politiquement et physiquement ». Si Moro avait survécu, « la politique italienne aurait évolué différemment ». Jucci pensait que le dirigeant italien aurait pu « être libéré si toutes les institutions avaient œuvré dans ce sens ». Des documents déclassifiés du ministère britannique de la Défense datant de novembre 1990 montrent que les responsables à Londres étaient bien conscients du rôle joué par la loge P2 dans le sabotage des efforts officiels pour sauver Moro. La loge maçonnique était décrite comme une force « subversive » à Rome, recourant « au terrorisme et à la violence de rue pour provoquer une réaction répressive contre les institutions démocratiques italiennes ».

Ces documents indiquaient en outre que des « preuves circonstancielles » montraient qu'« un ou plusieurs des ravisseurs de Moro étaient secrètement en contact » avec les « services de sécurité » italiens, et que les enquêteurs « avaient délibérément négligé de suivre des pistes qui auraient pu mener aux ravisseurs et sauver la vie de Moro ».





Le Mossad poursuit ses opérations en Italie malgré le génocide à Gaza Aujourd'hui, il ne reste pratiquement plus aucune trace de tendances pro-arabes dans la politique italienne dominante. Selon Salerno, les États-Unis et Israël n'ont plus besoin de « déstabiliser l'Italie », car le pays est économiquement « faible ». Le gouvernement de Rome est désormais, à toutes fins utiles, « une continuation, voire une extension, de l'ancien régime fasciste », dit-il, ajoutant : « Il y a des gens au sein du gouvernement qui ont des statues de Mussolini chez eux. » La Première ministre Giorgia Meloni a clairement indiqué qu'elle n'éprouvait guère de sympathie pour les Palestiniens et qu'elle n'avait pas l'intention de reconnaître un État palestinien, même après qu'il ait été révélé en novembre 2024 que le Mossad avait engagé une société privée italienne de renseignement pour cibler Meloni et ses ministres. « Je pense que, fondamentalement, le gouvernement que nous avons actuellement en Italie est un gouvernement qui aimerait critiquer beaucoup de choses qui se passent », mais « il ne peut pas trop critiquer Israël en raison de ce que le régime fasciste italien a fait aux Juifs pendant la guerre », explique Salerno.

Au sujet des récentes manifestations et grèves massives organisées dans toute l'Italie en soutien à Gaza, Salerno explique : « Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, à Gaza, est quelque chose d'exceptionnel. » Mais « comme rien n'a été enseigné ou dit en Italie sur le sort des Palestiniens pendant de nombreuses années... la grande majorité de la population italienne et les gouvernements italiens » n'ont « jamais vraiment fait grand-chose pour aider les Palestiniens ». Aujourd'hui, une fois de plus, « nous avons soudainement découvert que nous avions le Moyen-Orient et la question palestinienne ».

Italy on Fire! Meloni faces heat as Violent Protests continue against refusal to recognise Palestine / L'Italie en ébullition ! Meloni sous pression alors que les violentes manifestations contre le refus de reconnaître la Palestine se poursuivent. Des manifestations pro-palestiniennes ont éclaté violemment dans toute l'Italie, de Rome à Milan en passant par Florence et Bari, la police ayant recours à des canons à eau et des gaz lacrymogènes pour contrôler les manifestants. Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour protester contre la politique pro-israélienne de la Première ministre Giorgia Meloni, exigeant la reconnaissance de la Palestine. Les affrontements ont fait huit blessés parmi les manifestants et deux parmi les forces de l'ordre.

À ce jour, le Mossad continue de mener des opérations en Italie. Les relations entre les services de renseignement italiens et israéliens ont récemment été mises en évidence lors d'un incident bizarre survenu en mai 2023, au cours duquel une péniche a chaviré sur le lac Majeur, en Italie, tuant quatre des 23 personnes à bord. Bien que les médias traditionnels aient initialement présenté l'affaire comme un tragique accident survenu lors d'une fête d'anniversaire, il est rapidement apparu que toutes les personnes présentes sur le bateau, à l'exception du capitaine et de sa femme, étaient des espions israéliens et italiens. Les 10 Israéliens survivants ont été rapidement rapatriés à Tel-Aviv à bord d'un avion militaire avant de pouvoir être interrogés par la police, avec l'accord apparent des autorités italiennes. Les enquêtes qui ont suivi ont suggéré que cette réunion était une opération conjointe des services de renseignement sur les « capacités de l'Iran en matière d'armes non conventionnelles », visant soit à surveiller l'industrie locale, soit les riches Russes vivant à proximité et soupçonnés d'aider Moscou à obtenir des drones de Téhéran.