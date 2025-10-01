Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Un juge estime que Rubio et Noem ont délibérément pris pour cible des militants pro-palestiniens afin de museler leur liberté d'expression (The Intercept)

par SLT 1 Octobre 2025, 05:21 Rubio Censure Noem Palestine Colonialisme Médias USA Articles de Sam La Touch

Article originel : Judge Finds Rubio and Noem Intentionally Targeted Pro-Palestine Activists to Chill Speech
The Intercept, 01.10.25



Cette décision inhabituelle a infligé une sévère réprimande à l'administration Trump
pour violation du premier amendement.... Lire la suite

Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
Capture d'écran en date du 01.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 01.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

