Un nouveau rapport établit un lien entre « RSF Conflict Gold » et une entreprise des Émirats arabes unis (All Africa)

Un nouveau rapport établit un lien entre « RSF Conflict Gold » et une entreprise des Émirats arabes unis

Article originel : New Report Alleges 'RSF Conflict Gold Links to UAE Firm'

All Africa, 06.10.25





L'organisation d'investigation étatsunienne The Sentry a publié hier une nouvelle alerte Sentry, dénonçant ce qu'elle qualifie de « complexe paramilitaire-industriel » mis en place par le commandant des Forces de soutien rapide (FSR) Mohamed « Hemedti » Dagalo et son réseau. Le groupe affirme que les FSR s'appuient sur un réseau multinational d'entreprises, notamment à Dubaï, pour transformer l'or issu du conflit en devises fortes... Lire la suite