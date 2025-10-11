Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Un nouveau rapport établit un lien entre « RSF Conflict Gold » et une entreprise des Émirats arabes unis (All Africa)

par SLT 11 Octobre 2025, 06:59 Soudan EAU FSR Collaboration Or Guerre Emirafrique Golfafrique Néocolonialisme Articles de Sam La Touch

Un nouveau rapport établit un lien entre « RSF Conflict Gold » et une entreprise des Émirats arabes unis
Article originel : New Report Alleges 'RSF Conflict Gold Links to UAE Firm'
All Africa, 06.10.25

 

L'organisation d'investigation étatsunienne The Sentry a publié hier une nouvelle alerte Sentry, dénonçant ce qu'elle qualifie de « complexe paramilitaire-industriel » mis en place par le commandant des Forces de soutien rapide (FSR) Mohamed « Hemedti » Dagalo et son réseau. Le groupe affirme que les FSR s'appuient sur un réseau multinational d'entreprises, notamment à Dubaï, pour transformer l'or issu du conflit en devises fortes... Lire la suite

Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
Capture d'écran en date du 11.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 11.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

