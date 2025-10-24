Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Un nouveau sondage montre que 60 % des citoyens étatsuniens soutiennent la reconnaissance de la Palestine (The Cradle)

par SLT 24 Octobre 2025, 09:19 Palestine Reconnaissance USA Articles de Sam La Touch

Un nouveau sondage montre que 60 % des citoyens étatsuniens soutiennent la reconnaissance de la Palestine
Article originel : New poll shows 60 percent of US citizens back recognition of Palestine
The Cradle, 24.10.25

 

Bien qu'ils aient soutenu le génocide perpétré par Israël à Gaza pendant deux ans, les responsables étatsuniens critiquent désormais ouvertement et sévèrement les projets d'annexion de la Cisjordanie par Tel-Aviv... Lire la suite

Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème.
