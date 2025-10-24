Un nouveau sondage montre que 60 % des citoyens étatsuniens soutiennent la reconnaissance de la Palestine (The Cradle)

Un nouveau sondage montre que 60 % des citoyens étatsuniens soutiennent la reconnaissance de la Palestine

Article originel : New poll shows 60 percent of US citizens back recognition of Palestine

The Cradle, 24.10.25

Bien qu'ils aient soutenu le génocide perpétré par Israël à Gaza pendant deux ans, les responsables étatsuniens critiquent désormais ouvertement et sévèrement les projets d'annexion de la Cisjordanie par Tel-Aviv... Lire la suite