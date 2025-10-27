Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Un rapport interne montre que l'armée étatsunienne a toujours voulu participer à la guerre contre la drogue depuis l'ère Obama (The Intercept)

par SLT 27 Octobre 2025, 07:40 Venezuela Armée US Narcotrafic Obama Trump USA Impérialisme Articles de Sam La Touch

Un rapport interne montre que l'armée a toujours voulu participer à la guerre contre la drogue
Article originel :  Internal Report Shows the Military Always Wanted to Join the Drug War
Par Nathan Tempey
The Intercept, 26.10.25


Le document datant de l'ère Obama appelait à une « action militaire directe ». Aujourd'hui, ses auteurs remettent en question l'approche de Trump....Lire la suite

-----------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 27.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 27.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

