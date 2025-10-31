Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Un responsable du Parti républicain de Caroline du Nord utilise ses « relations avec l'administration Trump » pour menacer un journaliste de ProPublica (Common Dreams)

par SLT 31 Octobre 2025, 11:00 Médias Trump ProPublica Journalisme USA Articles de Sam La Touch

 Un responsable du Parti républicain de Caroline du Nord utilise ses « relations avec l'administration Trump » pour menacer un journaliste de ProPublica
Article originel :  North Carolina GOP Official Uses ‘Connections With the Trump Admin’ to Threaten ProPublica Journalist
Common Dreams, 31.10.25


« Je suis sûr que vous êtes conscient de nos relations avec l'administration Trump », a déclaré le directeur de la communication du Parti républicain de Caroline du Nord. « Je vous recommande vivement de laisser tomber cette histoire. »...Lire la suite

----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

