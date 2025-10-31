Un responsable du Parti républicain de Caroline du Nord utilise ses « relations avec l'administration Trump » pour menacer un journaliste de ProPublica (Common Dreams)

Un responsable du Parti républicain de Caroline du Nord utilise ses « relations avec l'administration Trump » pour menacer un journaliste de ProPublica
Article originel : North Carolina GOP Official Uses ‘Connections With the Trump Admin’ to Threaten ProPublica Journalist
Common Dreams, 31.10.25
« Je suis sûr que vous êtes conscient de nos relations avec l'administration Trump », a déclaré le directeur de la communication du Parti républicain de Caroline du Nord. « Je vous recommande vivement de laisser tomber cette histoire. »...Lire la suite
----------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------