Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Une analyse révèle qu'un bunker militaire israélien secret situé sous une tour de Tel Aviv a été frappé par l'Iran (The GrayZone)

par SLT 14 Octobre 2025, 04:41 Iran Israël Bombardements Guerre Articles de Sam La Touch

Une analyse révèle qu'un bunker militaire israélien secret situé sous une tour de Tel Aviv a été frappé par l'Iran
Article originel : Secret Israeli military bunker located under Tel Aviv tower struck by Iran, analysis shows
Par Jack Poulson et Wyatt Reed·
The GrayZone, 13.10.25


The Grayzone a géolocalisé le bunker souterrain d'un important centre de commandement et de contrôle militaire niché dans un quartier densément peuplé de Tel Aviv. Connue sous le nom de « Site 81 », cette installation construite par les États-Unis abrite une base de renseignement ultra-secrète...Lire la suite

