Une délégation syrienne à Moscou pour renforcer la coopération en matière de défense (The Cradle)

par SLT 3 Octobre 2025, 10:12 Syrie Russie HTS Chareh Collaboration Al Quaïda Al Nosra Djihadistes Articles de Sam La Touch

Une délégation syrienne à Moscou pour renforcer la coopération en matière de défense
Article originel : Syrian delegation in Moscow to deepen defense cooperation
The Cradle, 03.10.25

 

Le président syrien se prépare à se rendre à Moscou à la fin du mois pour le premier sommet russo-arabe... Lire la suite

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 03.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 03.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

