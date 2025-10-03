Une délégation syrienne à Moscou pour renforcer la coopération en matière de défense (The Cradle)

Une délégation syrienne à Moscou pour renforcer la coopération en matière de défense
Article originel : Syrian delegation in Moscow to deepen defense cooperation
The Cradle, 03.10.25
Le président syrien se prépare à se rendre à Moscou à la fin du mois pour le premier sommet russo-arabe... Lire la suite
-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------