« Une véritable menace stratégique » : l'émigration des Israéliens atteint des chiffres records (The Cradle)

« Une véritable menace stratégique » : l'émigration des Israéliens atteint des chiffres records
Article originel : ‘A real strategic threat’: Emigration of Israelis hits record numbers
The Cradle, 20.10.25
Un média hébreu a cité un membre de la Knesset accusant Tel-Aviv d'avoir « négligé le front civil » tout au long de la guerre, ce qui a conduit à une émigration massive.... Lire la suite
-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------