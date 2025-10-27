Une vidéo montre une femme torturée par les Forces de soutien rapide (RSF) au Soudan alors que le génocide se poursuit (The Canary)

Une vidéo montre une femme torturée par les Forces de soutien rapide (RSF) au Soudan alors que le génocide se poursuit
Article originel : Video shows woman being tortured by RSF in Sudan as genocide continues
The Canary, 23.10.25
-----------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------