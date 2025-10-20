Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Valence : au procès de Marion Maréchal pour diffamation, le procureur dérape (Blast)

par SLT 20 Octobre 2025, 10:51 Marion Maréchal Islamophobie Racisme Justice Valence France Articles de Sam La Touch

Valence : au procès de Marion Maréchal pour diffamation, le procureur dérape
Blast, 20.10.25

Alors que la parole islamophobe n’en finit plus d’être banalisée sur les plateaux télé et dans la sphère politique, la justice s’invite dans le débat. Ce jeudi 16 octobre, l’eurodéputée d’extrême droite Marion Maréchal était jugée pour diffamation après avoir accusé une école musulmane de Valence de liens avec les Frères musulmans. Face à elle, l’association Valeurs et Réussite réclame réparation pour des propos qu’elle juge destructeurs et mensongers. Le procureur a quant à lui appelé à la relaxe, tout en traitant les avocats de la partie civile de « brochette d’associations de malfaisants ». Récit... Lire la suite

Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"
