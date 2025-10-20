Valence : au procès de Marion Maréchal pour diffamation, le procureur dérape (Blast)

Alors que la parole islamophobe n’en finit plus d’être banalisée sur les plateaux télé et dans la sphère politique, la justice s’invite dans le débat. Ce jeudi 16 octobre, l’eurodéputée d’extrême droite Marion Maréchal était jugée pour diffamation après avoir accusé une école musulmane de Valence de liens avec les Frères musulmans. Face à elle, l’association Valeurs et Réussite réclame réparation pour des propos qu’elle juge destructeurs et mensongers. Le procureur a quant à lui appelé à la relaxe, tout en traitant les avocats de la partie civile de « brochette d’associations de malfaisants ». Récit... Lire la suite