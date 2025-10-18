Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Vente d’armes : livraison imminente de matériel français vers Israël (Disclose)

par SLT 18 Octobre 2025, 07:02 Elbit Macron Armes Israël Collaboration France Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Vente d’armes : livraison imminente de matériel français vers Israël
Disclose, 17.10.25
 

Une semaine après la signature du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, Disclose révèle qu’un lot de matériel fabriqué par la société française Sermat doit être expédié en Israël, lundi 20 octobre. Ces composants sont destinés à des drones conçus par Elbit Systems, l’un des principaux fournisseurs de l’armée israélienne. Depuis le début de la guerre à Gaza, il s’agit du quatrième contrat mis au jour par Disclose entre une entreprise française et un acteur de l’industrie militaire israélienne....Lire la suite

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Complicité mondiale, implication du Royaume-Uni : tirer profit des atrocités et faciliter le génocide perpétré par Israël (Amnesty International)
Complicité mondiale, implication du Royaume-Uni : tirer profit des atrocités et faciliter le génocide perpétré par Israël (Amnesty International)
Londres sur le point de conclure un contrat de 2,7 milliards de dollars avec une entreprise israélienne pour former 60 000 soldats britanniques par an (The Cradle)
Londres sur le point de conclure un contrat de 2,7 milliards de dollars avec une entreprise israélienne pour former 60 000 soldats britanniques par an (The Cradle)
L'Afrique, porte dérobée des israéliens IAI, Elbit et Mer sur le marché de protection des casques bleus (AI)
L'Afrique, porte dérobée des israéliens IAI, Elbit et Mer sur le marché de protection des casques bleus (AI)
À Madagascar, une nouvelle ingérence de la France (Afrique XXI)
À Madagascar, une nouvelle ingérence de la France (Afrique XXI)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog