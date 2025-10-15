[Vidéo] Assassinat du juge Borrel : Elisabeth Borrel raconte 30 ans de combat sur Au Poste (Survie)

Qui a tué le juge Bernard Borrel il y a maintenant 30 ans à Djibouti ? Quelle vérité veut-on cacher ? Lors de son passage sur le média Au Poste, Elisabeth Borrel, raconte 30 ans de combat pour la vérité et la justice dans la disparition de son mari. Elle mentionne aussi la lutte menée contre la raison d’État par le collectif "Secret défense : un enjeu démocratique", dont Survie est membre pour les dossiers judiciaires relatifs au rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda.

"Qui a tué le juge Bernard Borrel il y a maintenant 30 ans à Djibouti ? Quelle vérité veut-on cacher ? Pourquoi l’enquête n’avance plus ? Quelles pressions politiques a subies Elisabeth Borrel, convaincue que « quelques intérêts corrompus à la tête des États » ont tué son mari ? Quel rôle a joué les médias ?"

Vers 1:17:00, Élisabeth Borrel présente le travail du collectif Secret Défense – un enjeu démocratique, dont Survie est membre. Celui-ci cherche à mettre en lumière des affaires criminelles et d’État non résolues, dans lesquelles l’État français, au lieu d’assumer ses responsabilités, use de manœuvres diverses pour entraver la recherche de la vérité par les familles, les chercheurs et pour empêcher que justice soit rendue aux victimes.