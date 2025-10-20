Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

[Vidéo] Des milliers de manifestants défilent dans les rues de Londres pour protester contre le projet d'identification numérique (Sky News)

par SLT 20 Octobre 2025, 10:45 Identification numérique Manifestations Grande-Bretagne Articles de Sam La Touch

Des milliers de manifestants défilent dans les rues de Londres pour protester contre le projet d'identification numérique
Article originel : Thousands of protesters march through London streets against digital ID plans
Sky News, 19.10.25
 

Le Premier ministre affirme que ce système d'identification vise à lutter contre l'immigration clandestine, mais ses détracteurs y voient une atteinte à la vie privée...Lire la suite

--------------------------------------------

 Les Britanniques se rassemblent à Londres pour protester contre l'obligation tyrannique imposée par le gouvernement d'adopter une carte d'identité numérique (Vidéo)
 

