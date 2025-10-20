[Vidéo] Des milliers de manifestants défilent dans les rues de Londres pour protester contre le projet d'identification numérique (Sky News)

Des milliers de manifestants défilent dans les rues de Londres pour protester contre le projet d'identification numérique
Article originel : Thousands of protesters march through London streets against digital ID plans
Sky News, 19.10.25
Le Premier ministre affirme que ce système d'identification vise à lutter contre l'immigration clandestine, mais ses détracteurs y voient une atteinte à la vie privée...Lire la suite
Les Britanniques se rassemblent à Londres pour protester contre l'obligation tyrannique imposée par le gouvernement d'adopter une carte d'identité numérique (Vidéo)
🚨🇬🇧 Brits gather in London to protest The Government’s tyrannical mandatory Digital ID
This issue is uniting everyone across the Political Spectrum – even The Left are rejecting a ‘Papers Please’ Society in which the State would have total control. pic.twitter.com/afCxFDdGNj
— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) October 18, 2025