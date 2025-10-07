[Vidéo] Edouard Philippe et Gabriel Attal lâchent Macron. Philippe demande une élection présidentielle anticipée (Le Monde/Paris Match/ CNews)

Crise politique : les partis de gauche se réunissent en ordre dispersé, Edouard Philippe suggère « une présidentielle anticipée »
Le Monde, 07.10.25
« Je ne comprends plus les décisions du président » : Attal prend (encore) ses distances avec Macron
Paris Match, 06.10.25
Regardez le moment où Gabriel Attal, pourtant secrétaire général du parti présidentiel, lâche publiquement Emmanuel Macron en plein 20h de TF1 : "Comme beaucoup de Français, je ne comprends plus ses décisions"
-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------