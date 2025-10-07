Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

[Vidéo] Edouard Philippe et Gabriel Attal lâchent Macron. Philippe demande une élection présidentielle anticipée (Le Monde/Paris Match/ CNews)

par SLT 7 Octobre 2025, 09:16 Attal Macron Philippe Elections France Articles de Sam La Touch

Crise politique : les partis de gauche se réunissent en ordre dispersé, Edouard Philippe suggère « une présidentielle anticipée »
Le Monde,  07.10.25

« Je ne comprends plus les décisions du président » : Attal prend (encore) ses distances avec Macron
Paris Match, 06.10.25

Regardez le moment où Gabriel Attal, pourtant secrétaire général du parti présidentiel, lâche publiquement Emmanuel Macron en plein 20h de TF1 : "Comme beaucoup de Français, je ne comprends plus ses décisions"

-------------------------------------------------------
