[Vidéo] Madagascar : le président Andry Rajoelina a été exfiltré par un avion militaire français "parce qu'il est Français" (RFI/Libération)

Madagascar : le président Andry Rajoelina a été exfiltré par un avion militaire français (Info RFI)
Madagascar : «La France a exfiltré le président Rajoelina parce qu’il est Français»
Libération, 13.10.25
-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------