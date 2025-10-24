[Vidéo] Opération "Sauver Sarko", les coulisses d'un fiasco. Nouvelle affaire pour délit de subornation de témoin (France 2)

Complément d'enquêtes : Sauver Sarko " : les coulisses d'un fiasco | bande annonce | France 2

Fin 2020, la rétractation de Ziad Takieddine aurait dû blanchir Nicolas Sarkozy dans l’affaire du présumé financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Mais cette hypothétique opération de sauvetage s'est conclue par un véritable naufrage...



Le jugement est tombé et c’est une onde de choc : pour la première fois dans l’histoire de la République française, un ex-président va aller en prison. Nicolas Sarkozy est incarcéré depuis le 21 octobre. Condamné à 5 ans ferme pour association de malfaiteurs dans le cadre des soupçons de financement libyen de sa campagne 2007, il a fait appel de la décision et continue de clamer son innocence.

Il n’en a pas fini avec la justice, d’autant qu’il est aussi doublement mis en examen pour recel de subornation de témoin et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre l’infraction d’escroquerie au jugement en bande organisée dans un autre dossier, une "affaire dans l’affaire" qui aurait eu pour objectif de tenter de le mettre hors de cause justement dans le dossier libyen.

"Complément d’enquête" raconte cette histoire rocambolesque qui croise de sulfureux personnages, d’un intermédiaire au passé trouble à la reine de la presse people, en passant par un richissime homme d’affaires ou encore un marchand de biens controversé.

Un cabinet noir ?

A l’origine de cet incroyable imbroglio, ce qui devait être un scoop retentissant : la rétractation dans une interview à Paris Match et BFMTV de Ziad Takieddine, un des principaux accusateurs de Nicolas Sarkozy dans le dossier libyen.

Le problème, c’est que ce revirement n’aurait rien de spontané. Des dizaines d’heures d’écoutes téléphoniques et de nombreuses perquisitions semblent dessiner les contours d’un "cabinet noir", qui aurait manœuvré pour que Ziad Takieddine, décédé en septembre 2025, change de version et blanchisse publiquement Nicolas Sarkozy en échange d’argent.

Pendant des mois, les équipes du magazine ont approché chacun des mis en examen dans ce dossier. Certains ont accepté de nous livrer leur témoignage exclusif et de nous dévoiler leur version de ce qu’ils appellent l’opération "Sauver Sarko".

L’ex-président et son épouse Carla Bruni-Sarkozy, mise en examen pour les mêmes motifs, ont-ils joué un rôle dans cette mission dont l’un des objectifs était d’éteindre un autre feu judiciaire ?

Face aux juges, Nicolas Sarkozy a nié toute implication dans cette affaire et affirme être innocent. Les avocats de l’ex-première dame la déclarent quant à eux "déterminée à faire valoir ses droits et à contester cette décision infondée".

Une enquête de Thomas Lelong, Swanny Thiébaut et Pierre-Louis Devais.