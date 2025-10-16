Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

[Vidéo] Un sauvetage de Lecornu ? Pourquoi le PS ne censure pas le gouvernement (Le Media)

par SLT 16 Octobre 2025, 07:22 Parti socialiste Lecornu Censure Assemblée nationale France Articles de Sam La Touch

Un sauvetage de Lecornu ? Pourquoi le PS ne censure pas le gouvernement
Le Media Tv, 16.10.25

Un sauvetage de Lecornu ? Pourquoi le PS ne censure pas le gouvernement

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 16.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 16.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
En 2016, l'Assemblée nationale hormis le PS qualifiait l'Etat islamique de "génocidaire", En 2025, une Française revenue de Syrie sera jugée à Paris pour génocide (AFP/Reuters)
En 2016, l'Assemblée nationale hormis le PS qualifiait l'Etat islamique de "génocidaire", En 2025, une Française revenue de Syrie sera jugée à Paris pour génocide (AFP/Reuters)
Censure de Bayrou : le PS se réveille-t-il trop tard ? (Vidéo)
Censure de Bayrou : le PS se réveille-t-il trop tard ? (Vidéo)
Le Parti socialiste se déchire sur sa relation avec La France insoumise (Le Monde)
Le Parti socialiste se déchire sur sa relation avec La France insoumise (Le Monde)
Jérôme Guedj traite Jean-Luc Mélenchon de « salopard antisémite », Manuel Bompard exige des excuses d’Olivier Faure (Le Monde)
Jérôme Guedj traite Jean-Luc Mélenchon de « salopard antisémite », Manuel Bompard exige des excuses d’Olivier Faure (Le Monde)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog