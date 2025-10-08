Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Washington dépense 34 milliards de dollars pour soutenir Israël dans les guerres postérieures au 7 octobre : rapport (The Cradle)

par SLT 8 Octobre 2025, 17:22 Génocide Armes USA Israël Collaboration Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Washington dépense 34 milliards de dollars pour soutenir Israël dans les guerres postérieures au 7 octobre : rapport
Article originel : Washington burns through $34bn supporting Israel in post-7 October wars: Report
The Cradle, 08.10.25

 

Depuis le début du génocide, 10 % de la population de Gaza a été directement tuée ou blessée par des munitions fabriquées aux États-Unis... Lire la suite

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 08.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 08.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Gaza : le Salon du Bourget assigné en justice sur la base de complicité de crime de guerre et génocide (Le Monde)
Gaza : le Salon du Bourget assigné en justice sur la base de complicité de crime de guerre et génocide (Le Monde)
En 2016, l'Assemblée nationale hormis le PS qualifiait l'Etat islamique de "génocidaire", En 2025, une Française revenue de Syrie sera jugée à Paris pour génocide (AFP/Reuters)
En 2016, l'Assemblée nationale hormis le PS qualifiait l'Etat islamique de "génocidaire", En 2025, une Française revenue de Syrie sera jugée à Paris pour génocide (AFP/Reuters)
Les mères de Gaza donnent la vie à la prochaine génération de Palestiniens malgré le génocide (The Intercept)
Les mères de Gaza donnent la vie à la prochaine génération de Palestiniens malgré le génocide (The Intercept)
Amsterdam : une marée humaine vêtue de rouge en soutien aux Palestiniens (AFP)
Amsterdam : une marée humaine vêtue de rouge en soutien aux Palestiniens (AFP)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog