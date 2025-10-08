Washington dépense 34 milliards de dollars pour soutenir Israël dans les guerres postérieures au 7 octobre : rapport (The Cradle)

Washington dépense 34 milliards de dollars pour soutenir Israël dans les guerres postérieures au 7 octobre : rapport
Article originel : Washington burns through $34bn supporting Israel in post-7 October wars: Report
The Cradle, 08.10.25
Depuis le début du génocide, 10 % de la population de Gaza a été directement tuée ou blessée par des munitions fabriquées aux États-Unis... Lire la suite
-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------