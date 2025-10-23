Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Yemen. Autonomie du Hadhramaout : aspiration locale ou bras de fer entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ? (The Cradle)

par SLT 23 Octobre 2025, 09:01 Yemen EAU Arabie Saoudite Impérialisme Néocolonialisme Articles de Sam La Touch

Autonomie du Hadhramaout : aspiration locale ou bras de fer entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ?
Article originel : Hadhramaut autonomy: Local aspiration or a Saudi–UAE tug-of-war?
Par Mawadda Iskandar
The Cradle, 23.10.25



La province orientale du Yémen, le Hadhramaout, est devenue un terrain d'essai pour les rivalités régionales, alors que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis se disputent le contrôle sous le prétexte de soutenir l'autonomie locale... Lire la suite

-----------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 23.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 23.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

