Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Zohran Mamdani a fait avancer le consensus libéral sur la Palestine. La gauche n'est pas satisfaite (The Intercept)

par SLT 17 Octobre 2025, 06:35 Mamdani New York Démocrates USA Palestine Articles de Sam La Touch

Zohran Mamdani a fait avancer le consensus libéral sur la Palestine. La gauche n'est pas satisfaite.
Article originel :  Zohran Mamdani Has Pushed the Liberal Consensus on Palestine. The Left Isn’t Satisfied.
Par
The Intercept, 17.10.25

 

Le débat sur la candidature de Mamdani met en évidence la crise d'identité que traverse actuellement le Parti démocrate, alors que les électeurs se retournent contre Israël en raison de son génocide... Lire la suite

-------------------------------------------------------
Note de SLT : Nous subissons des problèmes techniques depuis mars 2025, le support technique n'étant toujours pas en mesure de régler le problème. Cet article a rencontré une erreur lors de sa publication : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article" (voir ci-dessous).
--------------------------------------------------------

Capture d'écran en date du 17.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

Capture d'écran en date du 17.10.25 : "Erreur lors de l'enregistrement de l'article"

