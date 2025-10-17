Zohran Mamdani a fait avancer le consensus libéral sur la Palestine. La gauche n'est pas satisfaite (The Intercept)

Zohran Mamdani a fait avancer le consensus libéral sur la Palestine. La gauche n'est pas satisfaite.

Article originel : Zohran Mamdani Has Pushed the Liberal Consensus on Palestine. The Left Isn’t Satisfied.

Par Akela Lacy

The Intercept, 17.10.25

Le débat sur la candidature de Mamdani met en évidence la crise d'identité que traverse actuellement le Parti démocrate, alors que les électeurs se retournent contre Israël en raison de son génocide... Lire la suite