Bientôt disponible : Le portefeuille européen d’identité numérique (Off Guardian)

Bientôt disponible : Le portefeuille européen d’identité numérique

Article originel : Coming Soon: The European Digital Identity Wallet

Par Kit Knightly

Off Guardian, 28.02.25

Les élites mènent déjà des projets pilotes à grande échelle pour l’avenir qu’elles veulent et nous ne réagissons pas. Ils ne sont pas subtils à ce sujet. Ils ne le cachent pas. Le plan est une application unique émise par le gouvernement qui contient vos dossiers médicaux, les dossiers d’emploi, les dossiers de voyage, les dossiers d’éducation, les dossiers de vaccination, les dossiers fiscaux, les dossiers financiers ainsi que (potentiellement) des copies de votre signature, empreintes digitales, scans faciaux, échantillons de voix et d’ADN. Tous stockés facilement sur votre téléphone... et partagés avec les gouvernements de dix-neuf pays (plus l’Ukraine) et plus de 140 autres partenaires publics et privés. Tous, de la Deutsche Bank au ministère ukrainien du progrès numérique à Samsung Europe. Vous utiliserez cette application pour effectuer des paiements, demander des prêts, payer vos impôts, ramasser vos ordonnances, traverser les frontières internationales, démarrer une entreprise, réserver des rendez-vous chez le médecin, postuler à un emploi et même signer des contrats numériques en ligne.

Les entreprises et les organismes gouvernementaux accéderaient à ces données depuis le back-end pour effectuer des vérifications automatisées des antécédents. La Fédération allemande des associations de consommateurs (Verbraucherzentrale Bundesverband, VZBZ) s’est inquiétée du fait qu’une telle application pourrait « présenter des risques pour la vie privée et les données », à quoi on ne peut répondre que par « bah, c’est pour ça qu’elle sert! ». Rien de tout cela n’est hypothétique, soit dit en passant. C’est du potentiel. Il s’agit d’un des projets pilotes de construction de prototypes et de mise à l’essai de cas d’utilisation du portefeuille européen d’identité numérique (EUID), et d’au moins trois autres. Il s’agit du dernier développement d’un déploiement remontant à la naissance de la COVID et au-delà, le portefeuille EUID étant mis en avant depuis 2021.

On m’a signalé cela il y a quelques jours, lorsque je suis tombé sur cet article – Pourquoi auriez-vous besoin d’un « portefeuille de l’UE »? – par Anton Chashchin. Chashchin est apparemment président du groupe d’investissement fintech N7, et son article est un bon exemple du genre de chose que vous pouvez vous attendre à voir plus largement dans les grands médias à mesure que nous nous rapprochons de la mise en œuvre à grande échelle de l’EUID. Il parle des coûts de la fraude et de la façon dont les systèmes d’identification numérique rendront tout beaucoup plus sûr et plus efficace, mais déplore le « manque d’harmonisation » entre les frontières et les systèmes.

C’est un truc standard. Fait intéressant, il signale également que les systèmes nationaux d’identification numérique ont reçu un coup de pouce massif à la suite de la « pandémie » de la COVID-19. En Belgique, l’adoption rapide d'itsme, le système d’identification en ligne en 2021-2022, a été alimentée par un mandat gouvernemental exigeant une carte COVID-19 pour les visites aux restaurants. L’identité numérique d’Itsme offrait le moyen le plus commode pour les consommateurs d’obtenir le pass, doublant la base d’utilisateurs de 3 millions à 6 millions en un an. Cela démontre que l’adoption par les consommateurs survient lorsqu’un service est nécessaire et qu’il est soutenu par la confiance du gouvernement.

Il a raison. La pandémie de l COVID-19 a lancé le processus d’identification numérique et de vaccination, et elle a perdu son élan depuis. Alors peut-être que ce qu’il faut vraiment chercher, c’est la prochaine grande « raison ». Un « événement catalytique catastrophique », pour reprendre une expression. Qu’est-ce que vous pensez qu’ils ont prévu pour faire en sorte que les gens aient soudainement besoin d’un portefeuille d’identité numérique? Je suppose que nous allons le découvrir.