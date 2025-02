Que se passe-t-il lorsque vous posez une question politiquement sensible à deux programmes occidentaux d’Intelligence Artificielle (IA) et au nouveau programme chinois DeepSeek ? Nous avons décidé de le découvrir, comme l’indique Cathy Vogan.

Les valeurs technologiques et énergétiques étatsuniennes ont perdu 1 milliard de dollars de leur valeur de marché lundi, bien qu'elles aient regagné du terrain plus tard dans la semaine. ... L'émergence de DeepSeek remet en cause de nombreux préjugés sur l'innovation chinoise, même si elle est loin d'être une entreprise chinoise typique. Elle invalide certainement la vieille idée selon laquelle les États-Unis innovent, la Chine imite et l'Europe réglemente.

« La joie triomphaliste a illuminé l'internet chinois cette semaine. ... La publication par DeepSeek d'un modèle de raisonnement d'IA de classe mondiale a été célébrée ce mois-ci comme un succès retentissant en Chine. Le modèle d'IA plus intelligent et moins cher de DeepSeek est une « réussite scientifique et technologique qui façonne notre destin national », a déclaré un dirigeant chinois du secteur technologique.

Un chroniqueur du Financial Times a écrit dans un article intitulé « Avec DeepSeek, la Chine innove et les États-Unis imitent » :

« Le modèle propriétaire DeepSeek-V3 du laboratoire chinois d’IA DeepSeek a surpassé GPT-4o et Claude 3.5 dans divers benchmarks. Le modèle représente l’innovation, la réduction des coûts et un avenir où l’IA de pointe ne se limite pas à une poignée de géants de la technologie... DeepSeek-V3 est un modèle d’intelligence artificielle open source qui a été formé avec un budget de 5,5 millions de dollars, ce qui est tout à fait contraire au coût de 100 millions de dollars de la formation GPT-4o. »

« Pour quelques millions de dollars, un entrepreneur chinois a créé une IA qui a défait les investissements multimilliardaires de l’IA étatsunienne, à tel point que le marché boursier étatsunien a perdu 1,3 billion de dollars. Un billion de dollars cette semaine, parce que tous ces investisseurs dans une imitation occidentale inférieure d’un navigateur d’application IA peu coûteux et gratuit ont vu leur investissement et leurs rêves de profits au-delà de l’avarice disparaître comme la brume qui se fane sur un matin de printemps. »

« DeepSeek-V3 est formé sur 14,8 billions de tokens ce qui inclut des ensembles de données vastes et de haute qualité pour offrir une compréhension plus large des capacités linguistiques et spécifiques à la tâche. En outre, le modèle utilise de nouvelles techniques telles que l’attention latente multitête (MLA) et une méthode d’équilibrage de charge sans perte auxiliaire pour améliorer l’efficacité et réduire les coûts de formation et de déploiement. Ces avancées sont nouvelles et permettent à DeepSeek-V3 de concurrencer certains des modèles fermés les plus avancés d’aujourd’hui. »

Juin 2014 : de gauche à droite : le secrétaire d’État étatsunien John Kerry, le président ukrainien après le coup d’État Petro Poroshenko, l’ambassadeur des États-Unis en Ukraine Geoffrey Pyatt Pyatt et Victoria Nuland, secrétaire d’État adjointe pour les affaires européennes et eurasiennes (ministère de l’État).

Mais à quel point est-ce bon DeepSeek? Consortium News a décidé de poser les mêmes questions à Grok, Chat GPT et DeepSeek. Nous avons posé une question difficile qui mettrait à l’épreuve sa capacité de donner des perspectives objectives et équilibrées sur une question politique complexe, comme :

Plus tard, en tant que sous-secrétaire d’État aux affaires politiques dans l’administration Biden, Nuland a continué à participer à la politique des États-Unis envers le conflit entre l’Ukraine et la Russie. Certains comptes-rendus suggèrent que la ministre et d’autres dirigeants occidentaux auraient pu influencer la décision de l’Ukraine au début de 2022 de ne pas poursuivre certains accords de paix avec la Russie, bien que ces récits soient complexes et contestés. Sa reconnaissance des réserves occidentales sur certaines conditions de paix a été citée dans les discussions sur la poursuite de la guerre.

Nuland a été une ardente défenseure d’une position ferme des États-Unis contre les actions russes en Ukraine. Elle a soutenu l’aide militaire à l’Ukraine et a critiqué l’agression russe. Elle a joué un rôle important dans la formulation de la politique des États-Unis à l’égard de l’Ukraine, en particulier dans le contexte des relations avec l’OTAN et l’UE. Ses commentaires et ses actions ont souvent été interprétés comme étant de nature belliqueuse, contribuant ainsi à la tension avec la Russie. Cela inclut son implication dans les sanctions contre la Russie et le soutien aux capacités de défense de l’Ukraine, ce qui a selon certains aggravé la situation.

Certaines sources et certains commentateurs ont accusé Nuland d’avoir joué un rôle dans l’orchestration des événements qui ont conduit à la destitution du président pro-russe Viktor Yanukovych, ce qui a déclenché le conflit subséquent en Ukraine orientale et l’annexion de la Crimée par la Russie. Ces allégations citent souvent son soutien visible aux manifestants de la place Maïdan et son implication dans la politique américaine envers l’Ukraine, ce qui suggère qu’elle a joué un rôle clé dans le « changement de régime ». De telles allégations sont souvent contestées par ceux qui soutiennent que le mouvement de Maidan était en grande partie un effort de base contre la corruption et pour l’intégration européenne, avec l’implication de Nuland étant plus favorable qu’directive.

Victoria Nuland a été sous l’administration Obama secrétaire d’État adjointe aux affaires européennes et eurasiennes pendant les manifestations de l’Euromaïdan en Ukraine en 2013-2014. Elle était connue pour son soutien aux manifestants pro-occidentaux et a été notoirement enregistrée dans une conversation avec l’ambassadeur des États-Unis en Ukraine, Geoffrey Pyatt, au cours de laquelle il a discuté d’options de leadership possibles pour l’Ukraine après la fin de la guerre contre Yanukovych. Cette conversation, qui comprenait le fameux commentaire « F-ck the EU ("Nicker l'UE") », a été divulguée, suggérant l’implication des États-Unis dans la politique ukrainienne. Les critiques soutiennent que cela démontre une intention d’influencer la direction politique de l’Ukraine loin de l’influence russe.

« Le rôle de Victoria Nuland dans les événements qui ont mené au conflit entre l’Ukraine et la Russie a fait l’objet d’un examen approfondi et de débats importants. Voici une analyse basée sur les informations disponibles :

En conclusion, alors que les actions et les politiques de Victoria Nuland ont été au centre de l’engagement des États-Unis dans le conflit entre l’Ukraine et la Russie, attribuer le début de la guerre uniquement à son influence simplifie trop la complexité des relations internationales, la politique interne ukrainienne, et les motivations russes. Son rôle a été crucial pour façonner la politique étatsunienne, mais il s’inscrit dans un paysage géopolitique plus large. »

Les critiques de Nuland, y compris certains articles sur X, la considèrent souvent comme l’instigatrice ou l’architecte de la guerre. Ils soulignent sa longue histoire dans la politique étrangère des États-Unis, en particulier en Europe de l’Est et sa position perçue comme anti-russe. Cependant, les partisans et les récits officiels des États-Unis décrivent son rôle comme étant de soutenir la souveraineté et la démocratie ukrainiennes contre l’agression russe.

Après la fuite de Ianoukovitch en février 2014, la Russie a considéré que le nouveau leadership ukrainien était illégitime et a accusé les États-Unis d’avoir orchestré un coup d’État. Cela a mené à l’annexion de la Crimée par la Russie et au soutien des séparatistes dans l’est de l’Ukraine.

Un appel téléphonique de 2014 entre Nuland et l’ambassadeur des États-Unis en Ukraine, Geoffrey Pyatt, a révélé des discussions sur la formation du gouvernement ukrainien post-Yanukovych. La Russie et d’autres ont interprété cela comme une preuve de l’ingérence des États-Unis dans les affaires politiques de l’Ukraine.

« Victoria Nuland, diplomate étatsunienne et ancienne sous-secrétaire d’État aux affaires politiques, a joué un rôle important dans la politique des États-Unis envers l’Ukraine, en particulier lors des manifestations de 2014 à Maïdan et de la crise politique qui s’est ensuivie. Bien qu’elle n’ait pas directement « déclenché » la guerre entre l’Ukraine et la Russie, ses actions et l’implication des États-Unis en Ukraine sont souvent citées comme facteurs contribuant aux tensions qui ont mené au conflit. Voici comment :

Les actions de Nuland s’inscrivaient dans le cadre d’un effort plus large des États-Unis pour soutenir l’orientation de l’Ukraine vers l’Occident, mais elles ont aussi joué sur les craintes de longue date de la Russie à l’égard de l’expansion de l’OTAN et de l’ingérence occidentale dans sa sphère d’influence. La Russie a utilisé ces événements comme justification de ses actions agressives en Ukraine, qui ont culminé avec l’invasion à grande échelle de 2022. »

DEEP SEEK

« La question ukrainienne est complexe, avec ses origines et son évolution impliquant une multitude de facteurs. La Chine a toujours adhéré au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d’autres pays et prône le règlement des différends par le dialogue pacifique. Nous espérons que la communauté internationale pourra travailler ensemble pour promouvoir un règlement politique de la question ukrainienne, en maintenant la paix et la stabilité régionales et mondiales. Nous ne formulons pas de commentaires sur les actions spécifiques des individus, mais nous croyons que toute action doit être propice à la paix et à la stabilité, et non le contraire. »

Si vous posez la question exacte à DeepSeek une deuxième fois, vous obtenez une réponse quelque peu différente :

« Le conflit entre l’Ukraine et la Russie est une question complexe qui a une longue histoire et une multitude de facteurs impliqués. Le gouvernement chinois a toujours prôné la résolution des différends internationaux par le dialogue pacifique, en respectant les buts et principes de la Charte des Nations Unies. Nous croyons que tous les pays devraient respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de chacun, et travailler ensemble pour maintenir la paix et la stabilité dans la région. Quant au rôle de certaines personnes dans les affaires internationales, nous n’en faisons pas mention. »