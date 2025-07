Comment les États-Unis et Israël se sont associés au nouveau président syrien pour massacrer les Druzes (AFP)

Comment les États-Unis et Israël se sont associés au nouveau président syrien pour massacrer les Druzes

Article originel : How the US and Israel partnered with Syria’s new president to massacre the Druze

The Cradle, 27.07.25

Par le biais d'une campagne calculée de massacres sectaires à Suwayda, le nouveau président syrien, soutenu par les États-Unis et Israël, a mis en œuvre une stratégie plus large visant à pousser les Druzes vers la protection israélienne et à fragmenter l'intégrité territoriale de la Syrie.