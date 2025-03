Des milliers de personnes ont été tuées en Syrie lorsque les forces alliées à HTS ont attaqué et exécuté des Alaouites (Antiwar/ The GrayZone)

Des milliers de personnes ont été tuées en Syrie lorsque les forces alliées à HTS ont attaqué et exécuté des Alaouites

Article originel : Thousands reported killed in Syria as HTS-allied forces attack, execute Alawites

Par Antiwar.Com and The Grayzone, 11.03.25

Note de l’éditeur : Les forces sunnites sectaires liées au nouveau gouvernement syrien dirigé par le groupe HTS ont massacré plus de 1300 alaouites la semaine dernière, selon une estimation prudente. The Grayzone a parlé au personnel d’une organisation d’aide occidentale actuellement sur le terrain en Syrie qui disent que le nombre de morts est beaucoup plus élevé que le comptage officiel. Ils nous ont dit que plus de 4000 Alaouites avaient été tués, des milliers d’entre eux étaient blessés et n’avaient guère accès à l’aide médicale, et quelque 200.000 personnes déplacées à l’intérieur du pays se cachaient des escadrons de la mort sectaires qui ont détruit des villages entiers et procédé à des pillages généralisés. Une source de l’organisation d’aide a déclaré que la violence avait éclaté lorsque les milices alaouites d’autodéfense sans aucune loyauté envers l’ancien gouvernement Assad ont attaqué les forces HTS, causant plus d’une douzaine de victimes en mars après avoir enduré trois mois d’attaques et d’abus réguliers. Les appels au génocide des alaouites se sont rapidement propagés dans les secteurs sunnites pro-HTS de la Syrie, qui ressemblaient étrangement à ceux des Israéliens réclamant le sang des Palestiniens après le 7 octobre.

Un rapport d’Antiwar.com est présenté ci-dessous.

Les militants de HTS posent avec les cadavres des Alaouites tués alors qu’ils procèdent à un nettoyage ethnique dans l’ouest de la Syrie.

Les premières informations faisant état d’exécutions sommaires d’Alaouites se trouvaient dans la région autour de Jableh, ainsi que dans le village d’al-Mukhtareyah, al-Shir et al-Haffah. Depuis, des rapports indiquent que les troupes de HTS rassemblent des hommes dans des villes comme Baniyas et les tuent sur le champ. Les Alaouites sont traînés hors de leurs magasins et fusillés dans les rues. Les forces de sécurité auraient également pillé des maisons et des entreprises et mis le feu. La plupart des civils tués seraient des hommes adultes, mais il a été confirmé qu’un certain nombre de femmes et d’enfants ont été exécutés. 13 femmes et 5 enfants auraient été tués vendredi à Baniyah, tandis que samedi matin, 4 autres femmes et 9 enfants étaient parmi ceux enterrés dans le village de Tuwaym, dans la gouvernorat de Hama. Du point de vue du contrôle militaire, il a été signalé que les forces HTS ont un contrôle effectif sur les villes de Tartous, Lataquié, Jableh et Baniyas, bien que certains combats se poursuivent encore dans la région. Des combats plus violents auraient lieu dans les montagnes du gouvernorat de Lataquié, et d’importantes forces HTS ont été envoyées à la ville de Qardahah pour engager les milices dans les montagnes.

Les médias d’État syriens se sont fortement appuyés sur le récit selon lequel les milices alaouites sont des « vestiges » de l’ancien gouvernement Assad, que le HTS a évincé en décembre. Les rapports des médias d’État mettent aussi en avant l’idée que les civils tués sont des loyalistes d’Assad. Certaines des milices peuvent en effet être loyales à l’ancien général Suhayl al-Hassan de l'ère Assad, mais la prétention des centaines de civils d’être loyalistes étend la crédibilité. Il semble que les exécutions ne se fassent pas sur la base d’un test de loyauté, mais qu’elles visent plutôt des Alaouites dans la région à forte population alaouite.

Le gouvernement HTS a commencé à mener des répressions violentes contre la minorité alaouite presque immédiatement après avoir pris le pouvoir, et il a toujours été présenté comme ciblant les restes de l'administration d'Assad ou les trafiquants de drogue. Les Alaouites tirent la sonnette d’alarme depuis des mois au sujet de leur persécution, notant que même si Assad et une partie de son entourage étaient des Alaouites, les Alaouites ordinaires du nord-ouest faisaient face à autant de persécutions sous l’ancien régime que le reste du pays. Des sources locales indiquent que la plupart des auteurs des massacres de civils étaient des militants étrangers, ouïghours, tchétchènes et ouzbeks affiliés à HTS, et qu’un faible pourcentage seulement était des Syriens. Après la chute d’Assad, le gouvernement dirigé par HTS a absorbé des djihadistes étrangers dans son armée et en a nommé certains à des postes de haut niveau. En plus des combats et des massacres qui se poursuivent activement, un grand nombre de locaux de la région se seraient réfugiés à l’intérieur de la base aérienne de Hmeimim près de Jableh, et certains utilisent la base comme site de protestation contre le HTS. Hmeimim est une ancienne base russe de l’ère d’Assad, bien que la Russie y ait en grande partie cessé ses opérations depuis l’éviction d’Assad. Le gouvernement HTS a imposé un couvre-feu dans les gouvernorats de Lattaquié, Tartous, Homs et Hama, et il est rapporté que toutes les routes sont bloquées pour empêcher les gens d’entrer ou de sortir de la zone côtière.

HTS était auparavant Al-Qaïda en Irak (AQI), plus tard rebaptisé Jabhat al-Nusra (Al Nosra) et enfin HTS avant de prendre le contrôle de la Syrie en décembre. Leur chef, Abu Mohammad al-Jolani, lui-même rebaptisé par la suite Ahmed al-Sharaa, est le dirigeant de facto de la Syrie aujourd’hui et a demandé haut et fort que les Alaouites se rendent avant qu’il ne soit « trop tard ». La communauté internationale étant de plus en plus préoccupée par les massacres, la Syrie a annoncé dimanche qu’elle mettait sur pied un comité indépendant chargé d’enquêter sur les « raisons et circonstances » des meurtres. Sharaa a suggéré dans une déclaration vidéo par l’intermédiaire des médias d’État qu’ils demanderaient des comptes à toute personne qui aurait « outrepassé les pouvoirs de l’État ».

Des bulldozers d'HTS seraient en train de ramasser les corps d’alaouites dans le nord-ouest (image de X).

Sharaa a également qualifié le combat contre ses forces de sécurité d’une « erreur impardonnable », et a prononcé vendredi un discours réitérant son intention de « monopoliser les armes aux mains de l’État ». Il a déclaré qu’il n’y aurait plus jamais d’armes « non réglementées » en Syrie, une position qui a conduit à des tensions substantielles avec les FDS kurdes dans le nord-est, bien que la principale violence soit maintenant centrée autour du pays alaouite. Les Alaouites ont été fondés au IXe siècle par Ibn Nusayr comme une branche de la tradition chiite, bien qu’elle présente des différences substantielles avec les interprétations chiites modernes. Les Alaouites représentent environ 10 % de la population syrienne, majoritairement concentrée dans le nord-ouest. La perception des Alaouites comme une branche du chiisme a souvent fait d’eux des cibles pour les groupes islamistes sunnites. Un certain nombre d’Alaouites et de Chiites ont fui vers le Liban voisin depuis que le HTS a pris le pouvoir, et la crise des derniers jours va probablement augmenter le nombre de ceux qui cherchent à fuir. La réaction internationale a été mitigée. L’ONU a demandé le calme et la Croix-Rouge a souligné la nécessité d’assurer l’accès aux établissements de santé dans les zones touchées, tandis que le Koweït et le Bahreïn ont tous deux fait des déclarations de soutien à HTS, condamnant les milices alaouites comme des « hors-la-loi » et les accusant de menacer la stabilité de l’État syrien.