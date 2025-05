Druze vs Sunnite : le jeu sectaire d’Israël en Syrie (The Cradle)

Druze vs Sunnite : le jeu sectaire d’Israël en Syrie

Article originel : Druze vs Sunni: Israel’s sectarian game in Syria

The Cradle, 06.05.25 Alors que la violence druze-sunnite se répand en Syrie, les empreintes digitales d’Israël sont retrouvées sur le champ de bataille – des provocations politiques à l’intervention militaire directe.

Crédit photo: The Cradle

À la fin du mois d’avril, la Syrie s’est plongée dans une nouvelle vague de violence sectaire, avec des affrontements éclatant entre les factions sunnites extrémistes affiliées au gouvernement syrien dirigé par Hayat Tahrir al-Sham (HTS) et les groupes armés druzes à Suwayda et à Damas, faisant au moins 100 morts. Un examen attentif des événements qui ont mené à l’effusion de sang montre le rôle d’Israël dans l’incitation aux troubles sectaires – une partie de sa stratégie post-7 octobre 2023 pour remodeler la carte de l’Asie occidentale en déstabilisant et finalement en démantelant la Syrie. Le 29 avril, alors que les combats s’intensifiaient entre les milices druzes et les forces affiliées au gouvernement, le ministre des finances israélien extrémiste Bezalel Smotrich a déclaré : « [Nous] mettrons fin à cette campagne lorsque la Syrie sera démantelée, que le Hezbollah sera sévèrement battu, que l’Iran sera dépouillé de sa menace nucléaire, que Gaza sera débarrassé du Hamas et que des centaines de milliers de Gazaouis partiront pour d’autres pays. »



Du renforcement de Jolani au démantèlement de son régime Comme le fait remarquer l’analyste syrien Kevork Almassian, l’état d’occupation a joué un rôle décisif – aux côtés de la Turquie – dans l’installation des nouveaux dirigeants syriens, dirigés par l’ancien commandant d’Al-Qaïda et actuel président autoproclamé Ahmad al-Sharaa, anciennement connu sous le nom d’Abu Mohammad al-Jolani. Le 27 novembre 2024, Israël et le Liban ont signé un accord de cessez-le-feu à la suite d’une campagne de bombardement dévastatrice de deux mois menée par Israël qui a tué le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et brisé la résistance libanaise. Ce même jour, des militants de HTS, ancienne branche syrienne d’Al-Qaïda, n’ont pas tardé à lancer un assaut éclair sur Alep depuis leur bastion d’Idlib. Avec le soutien de la Turquie, HTS a capturé Damas deux semaines plus tard, renversant le président Bachar al-Assad et installant Jolani comme nouveau dirigeant de la Syrie. « L’effondrement et le retrait de [Hassan] Nasrallah ont vraiment brisé l’axe. C’était un coup terrible ... Après avoir porté ce coup au Hezbollah, nous avons également porté un coup à Assad parce qu’Assad dépendait fortement du [Hezbollah]», a déclaré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un discours prononcé le 28 avril. Netanyahu a révélé que les avions de guerre israéliens ont intercepté des avions iraniens se dirigeant vers la Syrie, les empêchant de livrer des troupes destinées à aider le président du pays en difficulté au milieu de l’assaut du groupe HTS.

« Ils ont dû sauver Assad », a déclaré Netanyahu, affirmant que l’Iran voulait envoyer « une ou deux divisions aéroportées » pour aider le dirigeant syrien. « Nous avons arrêté cela. Nous avons envoyé des F-16 à certains avions iraniens qui faisaient des routes vers Damas », a-t-il dit. « Ils ont fait demi-tour ». "En se débarrassant de tout soutien de l’Ouest et de tout soutien de l’Est, le régime d’Assad s’est effondré. Et juste pour être sûr, nous avons détruit 90% de leurs armements... et ensuite amélioré nos positions », a expliqué Netanyahu, citant la campagne massive de bombardements d’Israël sur la Syrie et l’occupation de nouveaux territoires suite à l’éviction d’Assad.

Fomenter le chaos sectaire pour diviser et conquérir À peine deux mois après avoir aidé Jolani à prendre le pouvoir, Israël a commencé à jeter les bases d’une insurrection contre son règne – cherchant à fragmenter la Syrie en enclaves ethniques faibles. En février, Tel-Aviv a commencé à faire pression sur Washington pour qu’il appuie une « Syrie faible et décentralisée » et permette à la Russie de maintenir des bases militaires afin de compenser l’influence turque, selon Reuters. Cette campagne de lobbying comprenait un « livre blanc » partagé avec des responsables étatsuniens, dans lequel les responsables israéliens affirmaient qu’ils ne faisaient pas confiance à HTS et qu’ils ne toléreraient pas HTS ou toute force affiliée opérant près de ses frontières. À peu près au même moment, Khaldoun al-Hijri, l’envoyé du chef spirituel druze Hikmat al-Hijri, aurait rencontré des responsables étatsuniens pour proposer une rébellion armée contre le gouvernement de Jolani – soi-disant en coordination avec les factions kurdes des Forces démocratiques syriennes (FDS) et alaouites. La proposition, selon Hijri, avait le soutien israélien et a coïncidé avec la visite de Netanyahu à Washington, où il aurait présenté le livre blanc sur la Syrie.

Cela soulève des questions quant à savoir si Israël a joué un rôle dans le fait de pousser les membres alaouites de l’ancienne armée d’Assad, les soi-disant « restes du régime », à lancer un soulèvement manqué contre le gouvernement de Jolani au début de mars. Le 7 mars, des factions sunnites extrémistes récemment intégrées au ministère syrien de la Défense ont réagi en menant un massacre sectaire brutal de plus de 1600 civils alaouites, dont de nombreuses femmes et enfants, sur la base de leur identité religieuse. Les dirigeants alaouites ont immédiatement commencé à appeler à une intervention internationale pour protéger leur communauté terrorisée, poussant la Syrie plus près de la division, tandis que le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, simulait l’indignation devant les atrocités commises contre elle par les forces de Jolani.

Les Druzes se retournent contre Jolani Deux mois plus tard, les flammes sectaires se sont enflammées lorsqu’un clip audio – prétendument d’un commandant druze insultant le prophète Mahomet – est devenu viral sur les réseaux sociaux syriens, déclenchant une violente réaction sunnite. Des étudiants druzes ont été agressés à Homs et à Damas, et les foules de Hama ont scandé des slogans génocidaires. Des factions extrémistes sunnites ont attaqué Jaramana depuis la ville voisine de Mleiha, déclenchant des affrontements avec des groupes armés druzes. Au moins 13 personnes ont été tuées, dont des combattants druzes et des membres du service de sécurité générale de Jolani.

Des militants alignés sur le gouvernement ont également attaqué la ville à majorité druze de Sahnaya. Des renforts de Suwayda ont été pris en embuscade sur la route Damas-Suwayda, tuant neuf combattants druzes. Les forces pro-gouvernementales auraient exécuté des civils druzes dans une ferme avicole près de Sahnaya. À la fin de la semaine, plus de 100 personnes avaient été tuées – combattants et civils. Parmi eux, le maire druze de Sahnaya, Hossam Warour, et son fils Haidar – exécutés par des agents de la sécurité générale le lendemain de leur apparition dans les médias d’État pour accueillir ces mêmes forces. Les meurtres ont amené le chef druze Hikmat al-Hijri à déclarer que le gouvernement de Jolani était illégitime, déclarant le 1 mai que « ce massacre collectif est systématique, clair, visible et documenté ». « Nous ne faisons plus confiance à un groupe qui se fait appeler gouvernement, parce que le gouvernement ne tue pas ses propres citoyens par l’intermédiaire de gangs extrémistes qui lui sont loyaux, et après le massacre, il prétend qu’ils sont des forces lâches », a-t-il ajouté.

Soutien israélien au séparatisme druze Israël a un historique de soutien aux séparatistes druzes en Syrie, y compris lors d’une vague de manifestations à Suwayda à partir d’août 2023. Ce soutien a été apporté par des éléments de la communauté druze de l’État d’occupation, dont beaucoup sont actifs dans l’armée et les services de renseignement israéliens, et dirigé par le chef spirituel le plus important du pays, le cheikh Mowaffaq al-Tarif. En revanche, le cheikh Hikmat al-Hijri a précédemment soutenu le gouvernement syrien et l’unité de la Syrie pendant la guerre secrète de la CIA pour destituer Assad qui a commencé en 2011. Cependant, Hijri a changé de position et a commencé à s’opposer à Assad en 2021, apparemment sous influence israélienne. Syria Direct a rapporté qu’au cours d’une réunion secrète avec une délégation militaire russe en avril 2021, Hijri « a rejeté la présence continue d’Assad au pouvoir » pour la première fois. Selon deux journalistes druzes syriens parlant avec Syria Direct, le changement est survenu à la suite des « conseils que lui ont donnés le chef druze Walid Jumblatt au Liban et le cheikh Muwaffaq Tarif, le chef des druzes en Israël, selon lesquels il devait rester à l’écart du régime et s’y opposer ». Cependant, Jumblatt, qui est enclin à changer de camp au niveau national, avertirait en mars que « les Syriens libres doivent se méfier des complots d’Israël », ajoutant qu’il y a un complot de sabotage en Syrie. Il y a un complot de sabotage dans la région et pour la sécurité nationale des Arabes. » Les combats sectaires entre sunnites et druzes qui ont éclaté au profit d’Israël soulèvent la question de savoir si le renseignement israélien a créé et diffusé l’enregistrement audio incendiaire insultant le Prophète, ressemblant à la diffusion des fausses vidéos de l’ancien commandant de l’armée syrienne Meqdad Fatiha prétendant lancer le soulèvement alaouite.

Israël intervient pour « protéger » les Druzes Le 30 avril, des responsables israéliens ont annoncé qu’ils avaient mené une « frappe d’avertissement » contre un groupe extrémiste qui se préparait à attaquer les civils druzes de Sahnaya. Le ministère syrien de l’Intérieur a déclaré qu’une frappe de drone israélienne avait ciblé les forces de sécurité du gouvernement syrien, tuant au moins un. Le lendemain, Israël a lancé des frappes aériennes près du palais présidentiel dans la capitale, les dirigeants israéliens déclarant que la frappe était un message à Damas. En réponse aux frappes israéliennes, l’éminente journaliste pro-gouvernement Qatiba Yassin a juré que si Jolani était tué, le gouvernement et ses factions armées affiliées deviendraient pires que n’importe quel groupe terroriste qui a émergé pendant la guerre de 14 ans, dans une référence à l'ETat islamique (EI). Le 3 mai, Israël a lancé 20 frappes aériennes, frappant des cibles militaires à travers la Syrie dans le bombardement « le plus lourd » du pays jusqu’à présent cette année. Le même jour, sous prétexte de protéger les minorités, l’armée d’occupation a annoncé qu’elle avait déployé des forces dans le sud de la Syrie « pour empêcher l’entrée de forces hostiles dans la région des villages druzes ». Le bombardement israélien des forces gouvernementales syriennes était ironique étant donné que pendant la guerre secrète de la CIA pour renverser Assad, Tel-Aviv avait ordonné à sa force aérienne de bombarder les positions de l’armée syrienne en soutien aux forces de Jolani, alors connues sous le nom de Front Nosra.

Israël a également soutenu les militants de l’opposition « d’une manière héroïque », en fournissant secrètement des armes, des salaires et des soins médicaux à des groupes dans le sud de la Syrie, y compris l’Armée syrienne libre (ASL) et le le front al-Nosra, pour renverser Assad. En 2019, le chef sortant de l’armée israélienne Gadi Eisenkot a finalement reconnu avoir fourni des armes aux groupes armés d’opposition. Le soutien avait précédemment été gardé secret pour éviter de faire passer l’opposition pour des « larbins des sionistes », a rapporté le Times of Israel.

Jouer de tous les côtés pour la partition Malgré ses frappes aériennes et ses menaces publiques, Tel-Aviv continue de maintenir des liens discrets avec les nouveaux dirigeants extrémistes syriens. Le 29 avril, le ministre syrien des Affaires étrangères Asaad al-Shaibani a rencontré une délégation de Juifs étatsuniens et syriens à New York, suivie d’une séance de photos avec le rabbin Abraham Cooper du Centre Simon Wiesenthal – un canal de longue date pour les gouvernements arabes au nom de Tel Aviv. Deux semaines plus tôt, le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, le principal soutien de Jolani à l’étranger, avait rencontré ses homologues israéliens pour coordonner la « déconflictualisation » mutuelle en Syrie. Les responsables turcs et israéliens se sont réunis le 10 avril à Bakou, la capitale de leur allié commun, l’Azerbaïdjan.

« Nous n’avons pas l’intention de confronter un pays en Syrie, y compris Israël », a déclaré Fidan à CNN. Les réunions de Shaibani et de Fidan indiquent que Jolani et ses soutiens turcs coordonnent probablement des événements en Syrie avec Israël, créant une violence sectaire pour justifier la formation d’une région druze autonome pour compléter l’existante région autonome kurde dans le nord-est du pays. Une telle division de la Syrie selon des lignes sectaires profite à la fois à Ankara et à Tel-Aviv, chaque puissance régionale gagnant des zones d’influence dans une Syrie démantelée. Tout en perdant le contrôle de Suwayda, une région vide de ressources naturelles mais avec une population hostile à la domination turque, Turkiye recevrait l’autorisation d’Israël pour consolider son contrôle des zones sunnites musulmanes du pays, y compris ses principaux centres de population, Damas, Homs, Hama et Alep, de manière à satisfaire les ambitions néo-ottomanes du président turc Recep Tayyip Erdogan. Israël, quant à lui, dominerait un corridor druze-kurde qui s’étendrait dans le désert syrien de Badia et abriterait l’EI et la base militaire étatsunienne d’Al-Tanf. Ce soi-disant « couloir de David » briserait définitivement le « croissant chiite », longtemps craint, qui relie Téhéran à Bagdad, Damas et Beyrouth.

Un projet en préparation depuis des décennies La coordination israélo-turque en Syrie fait écho à leur collaboration de sept ans dans l’opération Timber Sycamore de la CIA, ainsi qu’un partenariat avec le dirigeant kurde irakien Masoud Barzani en 2014 pour permettre aux conquêtes de l’EI à travers l’Irak – y compris Mossoul et Sinjar – de débloquer du pétrole kurde qui sera envoyé en Israël via le port de Ceyhan, au Turquie. L’effort discret d’Ankara pour fournir du pétrole à Tel-Aviv, malgré les condamnations publiques d’Erdogan de son génocide des Palestiniens à Gaza, se poursuit alors que Turquie permet maintenant à l’Azerbaïdjan d’envoyer du pétrole par pipeline sur son territoire jusqu’à Ceyhan pour livraison par bateau à Haïfa.