Effort de guerre. Les Jts de 20h de TF1 et France 2 informent en Une que les Français pourront contribuer à un fonds spécifique pour soutenir l'industrie de la défense française

Dans le contexte de la volonté gouvernementale de rentrer dans une économie de guerre et de faire participer les Français à l'effort de guerre, les Jts de Tf1 et France 2 de 20h ont relayé l'information à la Une suite aux déclarations ce jour du ministre de la défense français. Les titres sont à peu près similaires mais le traitement y est quelque peu différent. Pour résumer, on pourrait dire que le Jt de Tf1 est plus critique que le Jt de France 2 qui ne présente que des témoignages filmés de Français favorables à ce projet.



