Espionnage sur l’Iran : comment le MI6 a infiltré l’AIEA (The GrayZone)

Espionnage sur l’Iran : comment le MI6 a infiltré l’AIEA

Article originel : Spying on Iran: How MI6 infiltrated the IAEA

Par Kit Klarenberg

The GrayZone, 01.07.25

Des fichiers confidentiels divulgués indiquent que l’Agence internationale de l’énergie atomique a été infiltrée par un espion britannique vétéran qui a revendiqué le crédit des sanctions contre l’Iran. Les documents donnent du poids à l’accusation de la République islamique selon laquelle la société de surveillance nucléaire aurait secrètement entré en avec ses ennemis. Un agent britannique notoire du MI6 a infiltré l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour le compte de Londres, selon des documents divulgués examinés par The Grayzone. L’agent, Nicholas Langman, est un vétéran du renseignement qui se targue d’avoir aidé à organiser la guerre économique de l’Occident contre l’Iran. L’identité de Langman a d’abord fait surface dans les comptes rendus journalistiques de son rôle dans le détournement des accusations selon lesquelles les services de renseignement britanniques auraient joué un rôle dans la mort de la princesse Diana. Il a ensuite été accusé par les autorités grecques de superviser l’enlèvement et la torture de migrants pakistanais à Athènes. Dans les deux cas, les autorités britanniques ont émis des ordonnances de censure interdisant à la presse de publier son nom. Mais les médias grecs, qui n’étaient pas soumis à une telle obligation, ont confirmé que Langman était l’un des actifs du MI6 retirés de l’ambassade britannique à Athènes.

The Grayzone a découvert le résumé de l'agent britannique dans une mine de documents divulgués détaillant les activités de Torchlight, un programme de renseignement britannique prolifique. La bio de l’officier de longue date du MI6 révèle qu’il « a dirigé de grandes équipes interagences pour identifier et vaincre la propagation de la technologie des armes nucléaires, chimiques et biologiques, y compris par des moyens techniques innovants et des sanctions ». En particulier, l’agent du MI6 dit qu’il « a travaillé pour prévenir la prolifération des armes de destruction massive (ADM) à travers... soutien à l’AIEA et à l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques [OIAC] et par le biais de partenariats internationaux de haut niveau. » Le CV de Langman lui attribue un rôle majeur dans l’organisation du régime de sanctions contre l’Iran en « [établissant] des relations très efficaces et mutuellement solidaires entre le gouvernement et avec des collègues supérieurs des États-Unis, d’Europe, du Moyen-Orient et d’Extrême-Orient pour la stratégie » entre 2010 et 2012. Il se vante dans sa bio que cette réalisation « a permis [le] succès diplomatique majeur de l’accord nucléaire et des sanctions iraniennes ».

L’influence que Langman a prétendu avoir exercée sur l’AIEA ajoute du poids aux allégations iraniennes selon lesquelles l’organisme international de réglementation nucléaire aurait comploté avec l’Occident et Israël pour saper sa souveraineté. Le gouvernement iranien a allégué que l’AIEA avait fourni les identités de ses principaux scientifiques nucléaires aux services de renseignement israéliens, permettant ainsi leurs assassinats, et qu’elle avait fourni des renseignements cruciaux aux États-Unis et à Israël sur les installations nucléaires qu’ils avaient bombardées lors de leur assaut militaire en juin dernier. Ce 12 juin, sous la direction de son secrétaire général Rafael Grossi, l’AIEA a publié un rapport clairement politisé qui recycle des allégations douteuses du passé pour accuser l’Iran de violer le traité de non-prolifération. Le lendemain, Israël a attaqué le pays, assassinant neuf scientifiques nucléaires ainsi que de nombreux hauts responsables militaires et des centaines de civils. L’ancien vice-président iranien pour les affaires stratégiques, Javad Zarif, a depuis appelé à ce que le Grossi de l’AIEA soit licencié, l’accusant d’avoir « encouragé le massacre d’innocents dans le pays ». Le 28 juin, le gouvernement iranien a rompu ses liens avec l’AIEA, refusant d’autoriser ses inspecteurs à entrer dans le pays. Alors que les responsables iraniens n’avaient peut-être aucune idée de l’implication d’une figure mystérieuse comme Langman dans les affaires de l’AIEA, il ne serait probablement pas surprenant pour Téhéran que l’agence prétendument multilatérale ait été compromise par une agence de renseignement occidentale.

Le nom de Langman placé sous l’ordre officiel de censure du Royaume-Uni En 2016, Langman a été nommé Compagnon de l’Ordre de St Michael et St George, le même titre décerné à l’espion britannique fictif James Bond. À ce moment-là, le supposé agent secret avait la distinction douteuse d’être publiquement « brûlé » en tant qu’agent du MI6 à deux occasions distinctes. Tout d’abord, en 2001, le journaliste Stephen Dorril a révélé que Langman était arrivé à Paris quelques semaines avant l’accident de voiture mortel de la princesse Diana dans la ville le 31 août 1997, et qu’il avait ensuite été accusé de mener des « opérations d’information » pour détourner une spéculation publique généralisée selon laquell les renseignements britanniques étaient responsables de sa mort. Puis, en 2005, il a été formellement accusé par les autorités grecques de complicité dans l’enlèvement et la torture de 28 Pakistanais à Athènes. Les Pakistanais, tous travailleurs migrants, étaient soupçonnés d’avoir eu des contacts avec des individus accusés de perpétrer les attentats du 7/7 à Londres en juillet 2005. Brutalement battus et menacés avec des armes à la bouche, les victimes étaient convaincues que leurs interrogateurs étaient britanniques. Lorsque les médias grecs ont nommé Langman comme l’agent du MI6 qui supervisait la torture des migrants, les médias britanniques se sont universellement conformés à une D-notice gouvernementale – un ordre de censure officiel – et ont gardé son identité secrète lorsqu’ils ont couvert le scandale.

Londres a nié avec véhémence toute implication britannique dans la torture des migrants, le secrétaire aux Affaires étrangères de l’époque, Jack Straw, rejetant l’accusation comme « absurdité totale ». En janvier 2006, cependant, Londres a admis que des officiers du MI6 étaient effectivement présents lors de la torture pakistanaise, bien que les responsables aient insisté sur le fait que les agents n’avaient joué aucun rôle actif dans leurs arrestations, interrogatoires ou abus. Suite à son départ d’Athènes, Langman est retourné à Londres pour diriger le département iranien du ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni, un changement qui souligne son importance pour le MI6 et suggère que le gouvernement britannique n’avait aucun scrupule à propos de ses méthodes prétendument brutales de collecte de preuves. Le ministère britannique des Affaires étrangères collabore étroitement avec le MI6, dont les agents l’utilisent comme couverture, tout comme la CIA le fait avec les postes diplomatiques du département d’État.





L’homme du MI6 sur l’Iran prend le crédit pour la stratégie de « pression maximale ». Tout en dirigeant le département iranien du ministère des Affaires étrangères depuis 2006 – 2008, Langman a supervisé une équipe cherchant à « développer la compréhension » du « programme nucléaire » du gouvernement iranien. On ne sait pas exactement ce que cette « compréhension » impliquait. Mais le document indique clairement que Langman a alors « généré la confiance » dans cette évaluation parmi « les agences européennes, étatsuniennes et du Moyen-Orient » afin de « retarder le programme [sic] et faire pression sur l’Iran pour qu’il négocie ». La référence aux « agences du Moyen-Orient » impliquait fortement la coopération du MI6 avec le service de renseignement israélien du Mossad.

En avril 2006, Téhéran a annoncé qu’il avait réussi à enrichir de l’uranium pour la première fois, bien que les responsables aient nié toute intention de le faire à des fins militaires. Ce développement pourrait avoir déclenché l’intervention de Langman. La République islamique a rejeté toute suggestion qu’elle nourrit l’ambition de posséder des armes nucléaires. Ses démentis ont été corroborés par une estimation de novembre 2007 du renseignement national étatsunien exprimant « une grande confiance qu’à l’automne 2003, Téhéran a arrêté » toute recherche sur les armes nucléaires. Cette évaluation est restée inchangée pendant plusieurs années, et aurait été partagée par le Mossad, malgré les déclarations constantes de Benjamin Netanyhau selon lesquelles l’Iran était sur le point de développer une arme nucléaire.





Le travail de soutien de l’AIEA de Langman chevauche les sanctions blitz contre l’Iran Les attitudes gouvernementales internationales envers l’Iran ont changé brusquement entre 2010 et 2012. Pendant cette période, les États occidentaux et les institutions intergouvernementales ont lancé une série de mesures punitives sévères contre le pays, alors qu’Israël intensifiait ses opérations secrètes meurtrières contre les scientifiques nucléaires iraniens. Cette période chevauchait précisément le mandat de Langman au Centre de lutte contre la prolifération du ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni. Sa bio implique qu’il a utilisé cette position pour influencer l’AIEA et d’autres organisations affiliées à l’ONU afin de fomenter une campagne d’hostilité mondiale envers l’Iran. En juin 2010, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1929, qui a gelé les avoirs du Corps des Gardiens de la révolution iranienne et interdit aux institutions financières étrangères d’ouvrir des bureaux à Téhéran. Un mois plus tard, l’administration Obama a adopté la loi sur les sanctions globales contre l’Iran, la responsabilité et le désinvestissement. Cela a déclenché une chaîne mondiale de sanctions copiées par les vassaux de Washington, qui ont souvent imposé des mesures encore plus strictes que celles imposées par l’ONU et les États-Unis.

En mars 2012, l’UE a voté à l’unanimité pour retirer les banques iraniennes du réseau bancaire international SWIFT. En octobre, le bloc a imposé les sanctions les plus sévères à ce jour, restreignant le commerce, les services financiers, l’énergie et la technologie, ainsi que des interdictions sur la fourniture d’assurance aux entreprises iraniennes par les entreprises européennes. Les reportages de la BBC sur les sanctions ont reconnu que les responsables européens soupçonnaient simplement Téhéran de chercher à développer des armes nucléaires, mais manquaient de preuves concrètes. Et dans les coulisses, l’agent du MI6 Langman revendiquait le mérite d’avoir aidé à légitimer les allégations contre l’Iran.





L’accord nucléaire pose les bases de la guerre Suite à la campagne d’isolement de l’Iran menée par l’Occident en 2010 – 2012, concernant son prétendu programme d’armes nucléaires, l’administration Obama a négocié un accord en juillet 2015 connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA). Selon les termes du JCPOA, la République islamique a accepté de limiter ses activités de recherche nucléaire en échange d’une levée des sanctions. Dans les années qui ont suivi, l’AIEA a obtenu un accès pratiquement illimité aux complexes nucléaires de Téhéran, apparemment pour s’assurer que les installations n’étaient pas utilisées pour développer des armes nucléaires. En cours de route, les inspecteurs de l’AIEA ont recueilli une grande quantité d’informations sur les sites, y compris des photos de caméras de surveillance, des données de mesure et des documents. Le gouvernement iranien a depuis accusé l’Agence de fournir à Israël les profils top secrets de ses scientifiques nucléaires. Ceux-ci incluent le parrain du programme nucléaire iranien, Mohsen Fakrizadeh, qui a été nommé pour la première fois publiquement dans une présentation PowerPoint menaçante de 2019 par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. L’année suivante, le Mossad a assassiné Fakrizadeh en plein jour avec une mitrailleuse télécommandée.