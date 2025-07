Faux drapeaux non reconnus : L'attaque du Hamas du 7 octobre (Off Guardian)

Faux drapeaux non reconnus : L'attaque du Hamas du 7 octobre - Partie 3

Article originel : Unacknowledged False Flags: The October 7th Hamas Attack – Part 3

Par Iain Davis

Off Guardian, 28.07.25

Dans la première partie, nous avons examiné le récit officiel de l'attaque du Hamas du 7 octobre. Dans la deuxième partie, nous avons examiné le récit officiel selon lequel l'attaque a été une surprise totale pour les autorités israéliennes qui, par conséquent, n'étaient pas préparées à défendre les personnes qui vivent, travaillent et font la fête du côté israélien du « mur de fer ». Dans la première partie, nous avons évoqué l'incroyable exploit militaire du Hamas. Le Hamas - principalement les Brigades al-Qassam du Hamas et ses escadrons d'élite Nukhba, ainsi qu'un contingent des Brigades al-Quds du Jihad islamique - a franchi le mur de fer en 29 endroits simultanément. Ils ont détruit toutes les défenses automatisées et les systèmes vitaux d'observation et d'alerte précoce, puis ont pris d'assaut et tenu les principales installations militaires. Le Hamas s'est emparé du point de passage d'Erez, de la base militaire de Nahal Oz, de l'avant-poste de Sufa et des bases des FDI proches des kibboutzim de Be'eri et de Kerem Shalom. La base la plus importante d'un point de vue stratégique est la base militaire de Re'im, qui abrite la principale force défensive israélienne dans la région, la division de Gaza des FDI.

Comme nous l'avons noté dans la deuxième partie, même le Hamas aurait été « surpris » par la relative facilité avec laquelle il a pris et conservé ces positions militaires israéliennes cruciales. Trois hypothèses ont été avancées pour expliquer ce phénomène. Le Hamas aurait été en mesure d'effectuer des reconnaissances approfondies et de préparer minutieusement son opération sans aucune interférence de la part des services de renseignement israéliens ou de l'armée israélienne.

Les services de renseignement israéliens ont « échoué » de manière si complète - pendant plus de deux ans - que les responsables israéliens n'avaient aucune idée de ce que le Hamas préparait, ont été pris par surprise et n'étaient donc pas préparés à défendre la région frontalière du sud de la bande de Gaza.

Avec la mise en place du mur de fer, les planificateurs israéliens ont cru que le Hamas était contenu et ont donc redéployé la grande majorité des moyens de défense de la région frontalière du sud vers la Cisjordanie, laissant ainsi les communautés proches de Gaza sans aucune présence significative des forces de défense israéliennes.

Un récit très douteux Nous avons déjà expliqué pourquoi l'affirmation selon laquelle les services de renseignements israéliens auraient « échoué », dans la mesure suggérée, est absurde. En effet, les renseignements pertinents dont on sait que les autorités israéliennes étaient en possession étaient si nombreux que l'explication officielle de « défaillance », pour expliquer l'inaction israélienne, n'est pas tenable. Ce que les preuves montrent, ce n'est pas que les renseignements n'ont pas été recueillis ou que l'alarme n'a pas été donnée, mais que les hauts fonctionnaires n'en ont pas tenu compte. Il n'est pas déraisonnable de supposer qu'il s'agissait d'une décision délibérée. Logiquement, cette décision ne peut avoir été prise qu'au plus haut niveau. D'autres éléments viennent renforcer cette affirmation. À la suite de l'attaque du Hamas, le Doha Institute Unit of State & Political Systems Studies a repris la ligne officielle des « échecs » des services de renseignement israéliens, en déclarant dans son rapport : "La direction [israélienne] du renseignement militaire (ou la direction de l'armée) n'a pas été en mesure de faire face à l'attaque : La direction du renseignement militaire [israélien] (Aman) et l'agence de sécurité israélienne (Shin Bet) n'ont pas réussi à anticiper ou même à obtenir des renseignements sur l'opération.

L'affirmation selon laquelle les responsables israéliens n'ont « obtenu aucun renseignement sur l'opération » est fausse (voir partie 2) et ne constitue en aucun cas une « analyse ». L'Institut de Doha a clairement colporté une ligne de propagande convenue : Le deuxième échec majeur est représenté par le mur qu'Israël a construit autour de Gaza. [Les Israéliens avaient confortablement supposé qu'il suffirait à empêcher les combattants palestiniens de pénétrer dans le territoire occupé, mais ils ont pu le traverser en grand nombre et atteindre plus de 20 localités.

L'idée que le gouvernement israélien croyait que le « mur de fer » contiendrait le Hamas est le pilier central de la propagande de l'« échec ». De nombreux médias ont avancé l'idée que les services de renseignement et les stratèges de la défense israéliens pensaient que le mur de fer protégerait Israël « d'une armée de terroristes ». Le soi-disant mur de fer n'a pas été conçu pour défendre Israël contre un assaut à grande échelle. Il a été conçu pour protéger les Palestiniens à l'intérieur de Gaza et pour servir de système d'alerte précoce afin de donner aux FDI la possibilité de réagir en cas d'attaque.

En 2018, Saar Koursh, PDG de Magal Security Systems, qui a construit le mur de fer, a déclaré aux journalistes qu'il ne faudrait qu'une trentaine de secondes pour franchir la barrière si elle était attaquée en nombre suffisant. Il a déclaré que l'objectif de la « clôture » du mur de fer était « d'indiquer en temps réel si quelqu'un essayait de franchir la frontière ». Soutenir, comme le font les propagandistes, que l'ensemble de la communauté israélienne du renseignement et de la défense pensait que le mur de fer était une barrière fortifiée capable d'arrêter un assaut massif - alors que les personnes qui l'ont construit ont ouvertement dit que ce n'était pas le cas - est tellement stupide qu'il est difficile de croire que quelqu'un ait pu se laisser prendre à ce mensonge. Néanmoins, c'est en affirmant que le gouvernement israélien croyait sérieusement que le mur de fer arrêterait le Hamas que tous les autres « échecs » absurdes - comme le fait d'ignorer tous les renseignements et de réduire les défenses - sont censés s'expliquer. Après la percée initiale du mur de fer, la réponse israélienne aurait été bloquée parce que le Hamas avait détruit tous les systèmes d'alerte précoce et de communication. Apparemment, les commandants israéliens n'ont pris conscience que lentement de l'ampleur de l'attaque du Hamas. Mais même lorsqu'ils l'ont fait, la réponse a été tout aussi bâclée que tous les autres « échecs ». Haaretz a rapporté :

[Les FDI ont commencé à envoyer un flot de bataillons et d'unités d'élite pour aider à localiser et à tuer les terroristes, mais elles ne se sont pas préparées de manière appropriée en termes de transport de troupes. Bien que des milliers de soldats des forces régulières et de réserve aient été appelés d'urgence, l'armée n'a pas organisé de bus pour emmener les soldats aux points de rassemblement. Ainsi, pendant de longues heures, les troupes ont attendu que des bus les conduisent au périmètre de Gaza et à leurs unités. Dans la plupart des cas, ils ont dû recourir à l'aide de leur famille ou de leurs amis pour y parvenir.

Mais le commandement sud, qui supervise les défenses régionales près de la frontière de Gaza, s'était préparé de manière appropriée, et même très largement. En décembre 2021, il a mobilisé plus de 3 500 réservistes des FDI pour participer à un déploiement rapide à grande échelle des forces des FDI dans la région. Après la réussite de l'exercice de combat, le chef d'état-major des FDI, le général de corps d'armée Aviv Kochavi, a déclaré qu'il était impressionné par les résultats. Il a ajouté que l'exercice avait démontré « les capacités et la grande compétence de Tsahal en matière de transport de forces et d'armes, de déploiement du réseau logistique et de fourniture d'équipements de combat ».

En décembre 2022, un problème de logiciel dans le système d'alerte des mobilisations des FDI a accidentellement appelé des dizaines de milliers de réservistes des FDI à prendre leur service au milieu de la nuit. Pourtant, lorsque le Hamas a attaqué le 7 octobre, nous sommes censés croire qu'aucun de ces systèmes n'a fonctionné pendant la majeure partie de la journée et que personne au commandement n'avait une vision claire de ce qui se passait. Tous les satellites et les drones de surveillance israéliens sont-ils tombés en panne simultanément ? Le Hamas a-t-il coupé non seulement toutes les communications sur le « mur de fer », mais aussi tous les réseaux de télécommunications en Israël ? Le 8 octobre, le lendemain de l'attaque du Hamas, le gouvernement israélien a envoyé des SMS menaçants à des milliers de Palestiniens vivant à Gaza. Il est très difficile d'accepter l'idée que les systèmes de communication entre Israéliens soient tombés en panne presque totale pendant des heures le 7 octobre et que, le 8 octobre, Israël ait conservé la capacité de communiquer en masse avec les Palestiniens. De même, tous les exercices de préparation menés par le commandement sud avant l'attaque du Hamas se sont révélés être une perte de temps. Lorsqu'une réponse logistique des FDI a été réellement nécessaire, les FDI n'ont même pas pu mettre en place quelques bus. C'est du moins ce que nous sommes censés croire.

Les récits de propagande associés à tout événement - parce qu'ils sont inventés - évoluent avec le temps. Lorsque, en février 2025, les FDI ont publié leur rapport sur les nombreux « échecs » israéliens simultanés, les médias internationaux, tels que le Daily Telegraph britannique - dont les agents du MI6 nous ont apporté le mensonge de la propagande sur les armes de destruction massive irakiennes - nous ont fourni leurs rapports très fiables de la vérité officielle des FDI. Le fait que de nombreux aspects des conclusions de l'enquête des FDI étaient largement méconnaissables par rapport aux comptes rendus originaux n'a pas été mentionné. En février 2025, le Hamas aurait planifié l'opération depuis sept ans et le nombre de « terroristes » impliqués serait passé à plus de 5 000. Les forces de défense israéliennes du commandement sud ont été déplacées à la frontière libanaise, plutôt qu'en Cisjordanie comme indiqué initialement. Malgré les changements apportés à l'article, certaines constantes ont été maintenues. Les stratèges israéliens ont été « complètement dupés » et ont imaginé à tort que le mur de fer assurerait la « sécurité » des communautés de colons israéliens. Ces hypothèses erronées ont conduit les commandants à ne laisser que « quatre bataillons » défendre l'ensemble de la frontière, ce qui explique pourquoi « la division de Gaza des FDI a été “débordée” pendant une grande partie de la journée ».

Les sources des FDI ont déclaré au Jerusalem Post que les « enregistrements sont essentiels, car ils fournissent un compte rendu complet de ce qui s'est passé » : Certains des enregistrements ont disparu ou ont été simplement téléchargés du réseau et déplacés selon les directives des officiers supérieurs. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure d'y accéder. [Il semble que quelqu'un ait délibérément choisi de transférer ou de supprimer ces enregistrements pour s'assurer que personne ne puisse les écouter.

Le commandement des FDI a dissipé tout malentendu en publiant sur les médias sociaux que les enregistrements étaient « préservés et accessibles aux parties concernées », mais que les enregistrements vidéo et audio avaient été « bloqués pour les personnes qui ne sont pas tenues de les traiter ». Jusqu'à présent, les soldats des FDI qui avaient initialement tenté d'accéder à l'enregistrement avaient été « tenus » de procéder à cette analyse, pour finalement constater qu'ils n'étaient plus les « parties concernées ». De toute évidence, les hauts fonctionnaires israéliens ne voulaient pas enquêter sur quoi que ce soit ni tenter d'identifier des « défaillances » à l'époque. Ils ont toutefois changé d'avis par la suite et publié leur rapport d'enquête plus d'un an plus tard.

L'attribution douteuse des décès Pour étayer le récit officiel israélien sur tout ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, des responsables israéliens ont montré des images « inédites » à des journalistes triés sur le volet. Ces images montreraient des cadavres de civils brûlés et l'équipe des médias de l'armée israélienne a affirmé que les « terroristes » du Hamas avaient violé, torturé et incinéré les victimes. Si la plupart des journalistes occidentaux des médias traditionnels ont consciencieusement rapporté ce qu'ils pensaient avoir vu, certains ont exprimé des réserves. Nicolas Coadou, journaliste français de BFM TV, savait que les FDI avaient soigneusement monté les images pour ne montrer que « ce qu'elles [les FDI] voulaient montrer ». Bien que nous ne puissions pas savoir précisément ce qui a été révélé à Coadou et à d'autres journalistes, il avait raison d'être sceptique. Matt Guertin a produit des analyses vidéo convaincantes qui montrent qu'une grande partie des images qui ont circulé dans les premiers jours suivant l'attaque du Hamas - en particulier celles diffusées sur les différentes chaînes d'information du monde entier - ont été manipulées à l'aide de l'intelligence artificielle. Cela dit, le Hamas a également mis en ligne ses propres vidéos montrant des images explicites de militaires et de civils israéliens tués. Il est clair que toutes les images n'ont pas été truquées.

Le chef adjoint du bureau politique du Hamas, Saleh al-Aruri, a déclaré que les brigades al-Qassam ne visaient pas les civils et agissaient conformément au droit international. Mais les films tournés par le Hamas lui-même et ses antécédents avoués de ciblage de civils israéliens indiquent que de nombreuses personnes impliquées dans l'attaque du Hamas - même si elles n'étaient peut-être pas membres des brigades al-Qassam - agissaient sans aucune retenue. L'idée avancée par certains commentateurs selon laquelle le Hamas a mené une opération militaire entièrement professionnelle et n'a pas tué de civils israéliens innocents est tout aussi ridicule et flagrante que la propagande israélienne.

Les preuves considérables de restes carbonisés nécessitent toutefois une explication supplémentaire. Les brigades du Hamas et leurs alliés formaient certainement une force bien armée. Néanmoins, les vidéos ne montrent que des forces du Hamas utilisant des armes légères - armes automatiques, grenades à main et RPG - et ne semblant pas disposer de beaucoup d'armes lourdes. Les FDI ont d'abord déclaré que les armes les plus lourdes utilisées par le Hamas étaient des grenades propulsées par fusée (RPG), des missiles antichars Shawaz et, selon certains rapports, des missiles antichars Kornet. L'utilisation de grenades thermobariques lors de l'attaque du Hamas expliquerait les restes carbonisés. Le Hamas n'est pas connu pour disposer d'une artillerie importante et les propres rapports des FDI à l'époque suggèrent que le Hamas s'était préparé à combattre les blindés israéliens plutôt qu'à faire exploser des bâtiments. Pourtant, dans des endroits comme le kibboutz Nir Oz, les bâtiments ont subi d'énormes dégâts, au point que certains ont été réduits en miettes ou complètement incinérés. Cela peut correspondre à des tirs de roquettes très intenses ou à l'utilisation massive d'explosifs, voire de grenades thermobariques par le Hamas, mais aussi à des tirs d'artillerie ou à l'utilisation de missiles.

Des photos et des vidéos prises à Kfar Aza montrent les signes évidents d'une concentration de tirs d'armes légères. Pourtant, les médias montrent également des habitations complètement détruites qui semblent avoir été bombardées. Il y a de fortes raisons de penser que les forces israéliennes, et non le Hamas, sont à l'origine de ces destructions.

Seules deux personnes auraient survécu au massacre du kibboutz Be'eri. Un membre de l'équipe de sécurité des kibboutzim, Tuval Escapa, a coordonné la communication avec les FDI à leur arrivée. Il a déclaré aux journalistes : [Les commandants [des FDI] sur le terrain ont pris des décisions difficiles, notamment en bombardant des maisons sur leurs occupants afin d'éliminer les terroristes sans savoir si les Israéliens [otages] qui se trouvaient dans ces bâtiments étaient vivants ou morts. Le 15 octobre, la radio publique israélienne Kan 11 a diffusé une interview de l'une des survivantes du kibboutz Be'eri, Yasmin Porat. Son récit, comme celui d'Escapa, jette un doute important sur la responsabilité de la plupart des morts. Porat affirme que les civils israéliens ont été tués par les forces israéliennes. Selon elle, « [I]ls ont été tués par les forces israéliennes » : "Ils [les FDI] ont tiré sur tout le monde, y compris les otages.

Dans une interview plus longue accordée à la radio Kan 11 le 15 novembre, le récit de Mme Porat est resté cohérent et elle a ajouté d'autres détails : Pendant trois heures, j'ai assisté à une bataille très intense, mais maintenant je suis du côté des soi-disant gentils. [À un moment donné, un char arrive à la maison. Je pense que c'était vers 19h00 ou 19h30. [Je me suis demandé pourquoi ils tiraient des obus de chars sur la maison [des kibboutzim]. La fille [Liel Hatsroni, 12 ans] n'a pas cessé de crier pendant toutes ces heures [mais] lorsque ces deux obus ont frappé, elle a cessé de crier. [C'est à peu près à ce moment-là que tout le monde est mort. [J'estime, sur la base de ce qui s'est passé dans d'autres maisons, qu'elle [Liel Hatsroni] a apparemment brûlé complètement. [La maison [le kibboutz] est brûlée et pleine de gens.

Comme nous l'avons indiqué dans la première partie, le nombre officiel de victimes israéliennes de l'attaque du Hamas s'élève à 1 195. Ce chiffre représente une réduction significative par rapport aux 1 400 morts initialement annoncés. En novembre 2023, le porte-parole du gouvernement israélien, Mark Regev, a précisé la position officielle d'Israël :

À l'origine, le nombre de victimes était de 1 400, mais nous l'avons ramené à 1 200, car nous avons compris que nous avions surestimé le nombre de victimes, que nous nous étions trompés. Certains corps étaient tellement brûlés que nous pensions qu'il s'agissait des nôtres, mais il s'est avéré que c'était des terroristes du Hamas. À moins que les « terroristes » du Hamas ne s'entretuent, plus de 14 % de l'ensemble des victimes - initialement déclarées comme des victimes du Hamas - ont été incinérées par les forces israéliennes. Pourtant, le compte-rendu officiel israélien maintient que tous les autres cadavres incinérés - montrés aux médias du monde entier - ont été brûlés au point d'être méconnaissables par le Hamas. Comme nous l'avons également noté dans la première partie, les FDI ont déclaré qu'il y avait une quantité « immense » d'incidents dits de « tirs amis » et pourtant, à ce jour, il n'y a eu aucune enquête digne de ce nom sur aucun d'entre eux. Ce qui a été présenté à la place, ce sont des récits changeants et ce qui semble être des dissimulations de la part des FDI. Outre l'attaque du festival de musique Re'im (Nova), la destruction de véhicules et le meurtre de civils, dont beaucoup fuyaient le festival, le long de la route 232 ont constitué la pierre angulaire du récit officiel israélien. Selon les rapports israéliens, « des dizaines de voitures étaient garées en rangées, certaines d'entre elles étant des carcasses brûlées contenant les corps carbonisés de jeunes festivaliers qui ont été abattus et brûlés vifs ». Les preuves de manipulation de l'IA de Matt Guertin (référencées ci-dessus) remettent en question une grande partie des images de la Route 232. On peut également se demander pourquoi des personnes fuyant des « terroristes » se seraient « garées en rangées ».

Là encore, les destructions observées le long de la route 232 correspondent à des bombardements intensifs, une capacité que le Hamas ne possédait pas. Étant donné que les forces terrestres du Commandement Sud étaient si peu dispersées, la première réponse israélienne est venue des hélicoptères d'attaque au sol des FDI, qui ont été envoyés pour abattre les « terroristes ». Selon un rapport d'Ynet publié le 15 octobre, les responsables des FDI ont indiqué : [Les pilotes se sont rendu compte qu'il était extrêmement difficile de distinguer [...] qui était un terroriste et qui était un soldat ou un civil, [et] il a donc été décidé que la première tâche des hélicoptères de combat [...] était d'arrêter le flux de terroristes [...] 28 hélicoptères de combat ont tiré toutes les munitions qu'ils avaient dans le ventre tout au long de la journée de combat. [Il y avait des centaines d'obus de canon de 30 mm (l'effet d'une grenade pour chaque obus) ainsi que des missiles Hellfire. La cadence de tir contre les milliers de terroristes a d'abord été fulgurante, et ce n'est qu'à un certain moment que les pilotes ont commencé à ralentir les attaques et à sélectionner soigneusement la cible [...].

Dans leur ensemble, les preuves suggèrent clairement qu'un nombre « immense » d'Israéliens ont été tués par leurs propres forces. Comme dans le rapport d'Ynet (ci-dessus), cela a été généralement attribué au « brouillard de la guerre ». Cela dit, seul un idiot pourrait ignorer la valeur de propagande pour l'État israélien d'un nombre élevé de civils tués. Les preuves indiquent clairement qu'au minimum, l'attaque du Hamas a été autorisée en ignorant délibérément tous les avertissements et en réduisant les défenses à un geste pratiquement symbolique. Cela indique que l'attaque du Hamas constituait une attaque terroriste sous fausse bannière « Let It Happen On Purpose » (LIHOP) orchestrée par le gouvernement israélien ou des éléments au sein du gouvernement israélien. Les événements survenus lors du festival de musique Re'im (Nova), associés au grand nombre de victimes manifestement attribuables à des « tirs amis » israéliens, suggèrent en outre que ce faux drapeau LIHOP est devenu, à certains moments, un faux drapeau israélien « Make It Happen On Purpose » (MIHOP).

La narration absurde du festival Re'im

L'attaque du festival de musique Re'im a été la pièce maîtresse du récit officiel israélien sur l'attaque du Hamas. Le meurtre de 344 civils et de 34 membres du personnel de sécurité a représenté la plus grande perte de vies humaines en un seul lieu. Le meurtre aveugle de nombreux jeunes gens aurait illustré la barbarie de l'attaque. Une fois de plus, Matt Guertin a fourni des preuves évidentes de la manipulation des séquences vidéo du festival rapportées par les médias du monde entier après l'événement. Mais cet effort de propagande post-massacre est loin d'être la seule raison de remettre en question le récit officiel israélien. On nous a raconté une histoire qui, à l'examen, n'a aucun sens. La base militaire de Re'im était manifestement et logiquement un objectif clé du Hamas. Elle abritait le QG régional de la HaKirya (l'équivalent israélien du Pentagone étatsunien), c'était l'endroit à partir duquel toutes les défenses régionales étaient coordonnées et c'était la base de la division de Gaza. On nous dit qu'environ 120 soldats des forces spéciales de la brigade al-Qassam Nukhba ont attaqué la base de Re'im avant 7h30 le 7 octobre 2023.

Selon les FDI, le Hamas est tombé par hasard sur le festival de musique. Mais, comme nous l'avons vu dans la deuxième partie, les FDI affirment également que le Hamas a mené une surveillance intensive par drone de la base de Re'im dans les jours qui ont précédé l'attaque. D'une manière ou d'une autre, le Hamas n'a pas repéré l'énorme rave qui s'est déroulée à quelques kilomètres seulement au nord de la base qu'il surveillait prétendument depuis les airs. L'une des principales raisons invoquées par Tsahal pour conclure que le Hamas ne savait pas que le festival était une cible potentielle est que les premiers terroristes se sont approchés du festival le long de la route 232 et non à travers les terres ouvertes de la frontière de Gaza. Selon l'enquête des FDI, le Hamas se dirigeait vers Netivot, mais a pris un mauvais virage à la jonction de Shokeda et s'est retrouvé sur le site du festival. La version officielle est donc que les premiers attaquants du Hamas sont arrivés au festival, parce qu'ils étaient perdus, en empruntant la route 232 depuis le nord. La BBC a été l'un des nombreux médias à rapporter que des hommes armés du Hamas tiraient sur des véhicules et attaquaient des civils à 7h39 et 7h56, entre 1,5 km et 2,5 km au sud du festival. Mais il ne s'agit apparemment pas des terroristes du Hamas qui ont attaqué le site du festival en premier.

Les fêtards auraient commencé à quitter le festival en fuyant vers l'est, en traversant la route 232, dès que les alarmes des roquettes ont retenti, vers 7 heures du matin. Ces personnes s'enfuyaient du parking du festival, il est donc peu probable qu'elles aient conduit leur voiture pour s'enfuir en direction du nord ou du sud, le long de la route 232. Des combattants du Hamas arrivant du nord auraient affronté la police israélienne armée sur la route 232 à 8h30, à la limite nord du site du festival. Par conséquent, si le récit officiel des FDI est vrai, les premiers combattants du Hamas à atteindre le festival ne peuvent pas avoir accédé au site avant 8h30. Cela signifie qu'ils sont arrivés plus d'une heure après que les gens ont commencé à fuir le festival. Les « terroristes » du Hamas qui approchaient le festival par le sud s'éloignaient de la base militaire de Re'im. Ils ne pouvaient pas être au courant de l'existence du festival parce que leurs camarades du nord n'étaient pas encore tombés dessus.

Dans le cadre de son enquête sur les échecs, le Jerusalem Post a rapporté que les FDI ont jugé que la base de Re'im était pratiquement vaincue dès 07h00. Apparemment, pour une raison totalement inexplicable, personne à la base de Re'im n'a pris la peine d'informer qui que ce soit de cette défaite avant 9 h 47. Cela signifie que les combattants du Hamas qui se déplaçaient vers le nord le long de la route 232 n'étaient pas nécessaires pour sécuriser la base de Re'im dès 07h39. Aucune cible ne pouvait être plus cruciale pour le Hamas que la base. Il semble qu'elle soit tombée entre les mains du Hamas sans la moindre résistance, malgré les rapports sur la soi-disant « bataille de Re'im ». De même, comme le Hamas n'était pas au courant de l'existence du festival, il ne s'agissait pas du tout d'une cible. Il s'en est suivi la plus incroyable opération militaire ad hoc jamais menée par quiconque. Si l'on en croit le récit officiel d'Israël. Le Washington Post a fait état de massacres systématiques perpétrés par le Hamas lorsque ses unités ont envahi l'ensemble de la zone du festival et ouvert le feu sur la foule, bien que les fêtards se soient en grande partie dispersés à la suite d'une sirène d'alerte aérienne déclenchée au moins une heure plus tôt. Le Hamas a capturé autant d'otages que possible, bloqué des routes, tendu des embuscades aux voitures en fuite et lancé de multiples missions de recherche et de destruction. Selon le Post, le Hamas était à la recherche des festivaliers qui étaient dispersés dans une vaste zone et a fini par tuer plus de 350 personnes - civils, agents de sécurité et policiers - à l'aide d'armes légères et de grenades.

Il s'agit là d'un exploit remarquable d'organisation militaire spontanée. Selon le récit officiel israélien, le Hamas s'est concentré sur l'attaque de kibboutzim statiques et de bases militaires cruciales. Le Hamas n'avait pas prévu de poursuivre des milliers de personnes fuyant une fête dans toutes les directions à travers la campagne. Pourtant, le Hamas a réussi non seulement à atteindre ses principaux objectifs - prendre les kibboutz de la région et la base de Re'im - mais aussi à vaincre des unités armées dont il ignorait l'existence - la police armée présente au festival - et à orchestrer une opération mobile très complexe et à multiples facettes qui a impliqué l'attaque d'un très grand nombre de cibles éparses et mobiles qu'il ne s'attendait pas à rencontrer. Bien que stupéfiants, ces faits témoignent peut-être simplement de la capacité d'adaptation du Hamas, mais les anomalies douteuses ne cessent de s'accumuler. Un ancien soldat des FDI et témoin oculaire survivant du festival a déclaré aux journalistes :

Nous sommes entrés dans le champ et avons essayé de nous cacher d'eux [le Hamas] [...] Ensuite, nous nous sommes enfoncés un peu plus dans les champs et ils ont commencé à nous tirer dessus avec des fusils de sniper depuis différents endroits, ainsi qu'avec de l'artillerie lourde. L'artillerie lourde de qui ? D'où le Hamas tirait-il de l'artillerie lourde si les armes les plus lourdes en sa possession étaient des missiles antichars Shawaz ?

Un autre survivant, Raziel Tamir, a fait un récit extraordinaire en tant que témoin oculaire : Pendant le bain de sang, des terroristes du Hamas se sont fait passer pour des membres des forces de secours des FDI, faisant croire aux Israéliens qu'ils couraient vers leurs sauveurs, avant d'être abattushttps://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session56/a-hrc-56-crp-3.pdf. Si les combattants du Hamas ne savaient rien du festival avant de tomber dessus, comment ont-ils eu la prévoyance d'apporter des déguisements israéliens avec eux pour le massacre ? Bien entendu, il ne s'agit là que d'un témoignage oculaire, mais il existe d'autres raisons de penser que Tamir a vu des personnes ressemblant à des soldats des FDI tuer des civils.

Selon les premiers rapports, les combattants du Hamas se seraient déguisés en soldats de l'armée israélienne. Raziel Tamir n'est pas le seul témoin oculaire à avoir vu des personnes ressemblant à des soldats des FDI qui semblaient participer à l'attaque du Hamas. La propre équipe de relations publiques des FDI a rapporté que des troupes ressemblant aux FDI étaient engagées dans des échanges de tirs avec d'autres unités des FDI, vraisemblablement réelles. Comme tant d'autres rapports contemporains, ces comptes rendus ont été oubliés. L'article 37 de la Convention de Genève considère comme un crime de guerre le fait que le Hamas se soit déguisé de cette manière, s'il l'a fait. Bien que le problème pour le gouvernement israélien soit qu'il devrait traiter le Hamas comme un combattant ennemi plutôt que comme un groupe terroriste interdit, on aurait pu s'attendre à ce que l'équipe de relations publiques de l'armée israélienne fasse grand cas de cette apparente tromperie. Pourtant, en dehors des rapports initiaux du 7 octobre sur des personnes portant des uniformes de Tsahal et tuant des civils - et sur les Tsahal qui semblent combattre les Tsahal - il n'y a pas eu d'autres discussions sur le sujet. Ni l'enquête des FDI, ni le rapport d'enquête des Nations Unies de juin 2024 sur l'attaque du 7 octobre ne mentionnent que le Hamas s'est déguisé en FDI. Toutefois, les Nations unies notent ce qui suit La Commission a recueilli de fortes indications selon lesquelles la « directive Hannibal » a été utilisée à plusieurs reprises le 7 octobre, blessant des Israéliens en même temps qu'elle frappait des militants palestiniens.

Le rapport d'enquête des FDI nous apprend qu'un « protocole Hannibal » de masse était en vigueur et qu'un nombre « immense » de civils israéliens ont été tués par les forces israéliennes. Des civils, des policiers et des membres des FDI ont été tués dans le « brouillard de la guerre ». Bien que cela semble tout à fait incroyable, il existe des preuves évidentes que ce massacre accidentel pourrait être imputable, non seulement aux hélicoptères de combat et aux chars israéliens, mais aussi aux unités des FDI au festival de Re'im et ailleurs. Si tel est le cas, s'agit-il simplement d'un mouvement de panique ? Les récits des témoins oculaires de Raziel Tamir suggèrent certainement que non.

Les extrémistes des FDI La propagande israélienne au moment de l'attaque du Hamas et dans les jours qui ont suivi était souvent si extrême qu'elle était presque immédiatement identifiable comme de la propagande par quiconque s'intéressait un tant soit peu au sujet. La « journaliste » israélienne Nicole Zedeck de i24 News a été la première à affirmer que le Hamas avait coupé des têtes d'enfants et de bébés dans le kibboutz de Kfar Aza. De nombreux autres organes de propagande, comme CNN et la BBC, ont repris ces propos sans poser de questions, mais c'est le fait que le président étatsunien Biden et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aient rapidement diffusé les mêmes inepties qui nous donne un aperçu de la manière dont la propagande atroce est censée fonctionner.

Il a été admis par la suite que Mila Cohen, âgée de 10 mois, était le seul bébé connu à avoir été tué lors de l'attaque du Hamas. Malheureusement, Mila est morte au kibboutz Be'eri et il est tout à fait possible, voire probable, qu'elle ait également été tuée par les FDI (voir ci-dessus). Zedeck a reçu sa propagande initiale de décapitation d'un commandant adjoint de l'unité 71 des FDI, David Ben Zion. L'unité 71 a été l'une des premières unités des FDI à arriver au kibboutz de Kfar Aza. En plus de servir dans l'unité 71, Ben Zion était le chef du conseil régional de Shomron, qui regroupe 35 colonies israéliennes illégales en Cisjordanie. Le Conseil et Ben Zion ont été impliqués dans une attaque contre la ville palestinienne de Huwara en février 2023. À cette occasion, le meurtre d'un Palestinien aurait porté à 65 le nombre de Palestiniens assassinés, dont 13 enfants, par les forces de sécurité israéliennes et les colons illégaux au cours des deux premiers mois de l'année 2023. Avant le meurtre et l'incendie de la maison, Ben Zion a publié sur les médias sociaux que "le village de Huwara devrait être effacé aujourd'hui. [Il n'y a pas de place pour la pitié."